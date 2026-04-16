VÍDEO | Ensurt per la crema d'un autobús amb passatgers a l'interior al barri de Torre-romeu

Els Bombers de la Generalitat van actuar dimecres passat a la nit en un incendi al carrer de Guadiana, al barri de Torre-romeu, després que la part posterior d'un autobús cremés completament, per causes que es desconeixen. L'avís va saltar a les 21:15 h i dues dotacions es van desplaçar ràpidament fins al lloc del succés per treballar en l'incident. Quan van arribar els efectius, els passatgers i el conductor ja eren a fora del vehicle i cap persona va resultar ferida. 

El conductor de l'autobús va intentar sufocar el foc amb un extintor, però no va poder resoldre l'incident. Amb tot, els efectius van treballar en l'incendi durant poc més d'un quart d'hora, tant des de l'exterior com des de l'interior. Diverses unitats de la Policia Municipal es van desplaçar a la zona del succés i es van activar els serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no van haver d'assistir ningú, finalment. L'incendi va acumular desenes de vianants, conductors i veïns curiosos que van viure l'escena de ben a prop. 

Fotos de Juanma Peláez