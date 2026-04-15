FOTOS | El nou aparcament de Can Feu, pràcticament a punt

El nou aparcament de vehicles entre la plaça del Mil·lenari i el passeig de Can Feu està pràcticament acabat. Tindrà 68 places d'estacionament gratuït i, amb aquest projecte, el Govern vol donar resposta a la falta d'aparcament que denuncien veïns de Can Feu, especialment del sector Planetes. Les obres han suposat una inversió de 307.098 euros.

A hores d'ara, la part principal de l'obra està completada i s'estan enllestint tasques com les de jardineria. L'espai on se situa el pàrquing era un solar municipal que no estava urbanitzat, al costat de les vies dels FGC. Disposa de 2.800 metres quadrats i ara compta amb un nou paviment, arbres, enllumenat, senyalització i dues càmeres de videovigilància connectades al centre comandament de la Policia Municipal. Hi ha dues places per a persones amb mobilitat reduïda i dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

L'obertura d'aquest espai d'aparcament forma part del pla municipal per incrementar el nombre de places d'estacionament a tota la ciutat. Segons l'Ajuntament, des del 2019 se n'han sumat més de 350, i es preveu arribar a final de mandat –juny de 2027– amb 580 places noves.

Nou aparcament a Can Feu
Víctor Castillo