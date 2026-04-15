Nova data per iniciar les obres del pàrquing del Centre

El pàrquing del Centre tardarà més del previst a ser una realitat. El juliol passat, el ple municipal va aprovar la unió de l'aparcament soterrat de Doctor Robert amb el del passeig de la Plaça Major perquè alguna entitat concessionària privada n'assumís les obres i la gestió dels pròxims 35 o 40 anys. L'Ajuntament de Sabadell va treure a concurs la concessió, per un valor inicial de 4,5 milions d'euros i un pagament anual de 200.000 euros més, però no s'hi ha presentat cap empresa. Ara, el ple ha declarat desert el procediment i s'inicia una nova via de negociació amb operadores d'arreu d'Espanya per intentar que alguna passi a ser-ne la nova gestora.
Cap empresa s'ha presentat al concurs per gestionar l'aparcament del Passeig
"Abans de tornar a començar de nou els plecs, tirarem endavant el procediment negociat, amb el qual convidem onze possibles operadors a negociar de nou amb ells", explica Eloi Cortés, portaveu del Govern municipal. La nova negociació, però, ha de comptar amb les mateixes condicions i "no hi pot haver cap canvi ni en el pressupost ni en els plecs", diu Cortés. Des del consistori asseguren que "veiem aigua a la piscina" i que tenen la "intuïció o la certesa" que alguna companyia es vol quedar l'aparcament. "Si no ho veiéssim clar, no ho intentaríem", confessa Cortés.
Què preveuen les obres i quin és el nou calendari?
El procés tindrà un efecte real sobre els terminis de les obres. Segons el portaveu del Govern, "el nou procediment endarrerirà el projecte entre tres i quatre mesos". A finals d'aquest mes començarà el procés negociat, amb el qual es preveu obtenir un operador. Una vegada s'hagi trobat, durant el quart trimestre del 2026 es vol adjudicar el projecte per, a finals del 2027, poder començar les obres de manera definitiva i acabar-les a finals del 2028. "Calculàvem que l'adjudicació es faria a finals del primer trimestre d'enguany i les obres acabarien abans. Ara hem de sumar aquest endarreriment uns quatre mesos", apunta Eloi Cortés.
El nou procediment ha endarrerit quatre mesos el calendari previst
Les obres, que es preveu que tenen un cost d'uns 5,3 milions d'euros, pretenen ajuntar els pàrquings del Centre i redistribuir-ne l'entrada i la sortida. "El projecte contempla que l'entrada i la sortida sigui pel Passeig, i que es tanqui la sortida del carrer del Sol i l'entrada del carrer del Pedregar", diu Cortés. Així, es preveu que tota aquesta remodelació tingui una durada aproximada de dos anys i un cost inicial de gairebé 10 milions d'euros: 4,5 per a l'Ajuntament i 5,3 més del cost de les obres.
Què passarà si ningú es queda la concessió?
Si una vegada fet el procés negociat cap empresa vol fer-se càrrec del pàrquing del Centre, l'Ajuntament hauria de revisar els plecs i tornar a fer un segon concurs amb unes condicions noves. "Hauríem de mirar si cal modificar alguns criteris. El cànon inicial, però, sí que el volem mantenir perquè és el que ens va costar comprar l'aparcament a FGC i ho hem de recuperar", diu. Tot i això, es mostren optimistes d'arribar a un acord amb alguna operadora a través del nou procediment. "En cas que no ens surti bé l'operació, haurem d'estudiar altres opcions, però de moment no estem en aquest escenari", sentencia el portaveu.