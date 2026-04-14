Amb l’arribada de la primavera, Sabadell es transforma en una ciutat on els arbres florits tenyeixen parcs i carrers, reforçant una estratègia municipal orientada a consolidar un entorn urbà on tothom tingui una zona verda a prop de casa. Des del 2019, la ciutat ha incrementat més d’un 13% la seva superfície verda, amb la incorporació de 30 noves hectàrees d’espais naturals. En total, Sabadell supera ja les 250 hectàrees de verd urbà, distribuïdes en més de 650 espais.
Més enllà de les dades, el verd urbà es tradueix en usos quotidians. Els parcs de barri i els grans espais verds s’han consolidat com a punts de trobada, esport i descans. La presència d’arbres que generin ombra és un dels elements més valorats per la ciutadania, especialment durant els mesos d’estiu, quan les temperatures són més elevades. També es reivindiquen millores funcionals com la presència de bancs, papereres i un bon manteniment general, elements que condicionen de manera decisiva la qualitat d’ús dels parcs. En aquest sentit, la gestió i el manteniment continuats són claus per garantir que aquests espais compleixin plenament la seva funció social, ambiental i de benestar urbà.
Estàs satisfet amb les zones verdes que tens a prop de casa?
Oscar Masllovet, veí del Centre: "Crec que hi ha una mancança de zones verdes; abans n’hi havia moltes més. Fa uns 20 anys, aproximadament, es van començar a construir moltes places de ciment amb molt poca herba i vegetació. Sí que en tenim algunes, però el centre, concretament, és una mica trist, sembla una ciutat d’una distopia".
Francisco Caro, veí de Ca n’Oriac: "No estic del tot satisfet amb les zones verdes que tinc a prop de casa. Aquí falten arbres que facin ombra, perquè els que hi ha són massa petits i no en fan gens. D’altra banda, ara que arriba la primavera, el tema de les al·lèrgies es nota molt; tinc força al·lèrgia al pol·len, a les vinyes i als àcars, i som uns quants aquí que acabem plorant".
Facundo Aranda, veí de Ca n’Oriac: "En general, estan molt bé i a tothom li agrada el que han fet, tant aquí al Parc del Nord com a la part de dalt, per la zona de Can Deu. Tenir aquestes zones té molts avantatges, però per a mi el més important és l’ombra, sobretot a l’estiu. També necessitem que als parcs hi hagi bancs on poder seure, passejar el gos o parlar amb els amics".
Maximiliano D’abreu, veí de La Creu de Barberà: "Estic molt content. Concretament, han fet més gran el Parc Central aquí al sud i sempre s’hi veu gent fent esport, i la part per als nens és molt útil també. Jo, personalment, aprofito molt aquestes àrees per passejar el gos; he viscut en altres zones on no tenia aquests parcs a prop i es nota molt la diferència".
Sara Curto, veina de La Creu de Barberà: "Agraeixo moltíssim tenir una zona verda gran a prop de casa, però necessita molt manteniment i neteja, i sobretot que la gent sigui respectuosa, és a dir, si embrutes alguna cosa, l’has de recollir. Igualment, jo utilitzo molt la zona per passejar el gos i fer esport, i després, a l’estiu, també s’hi fa vida social i quedo aquí amb els amics".