Alumnes de Can Llong planten arbres al bosc urbà del parc de la Romeua

El parc de la Romeua ha acollit aquest dimecres una plantació d’arbres i flors silvestres amb la participació d’alumnes de 3r de primària de l’Escola Can Llong. Durant la jornada, l’alumnat ha sembrat llavors de flors silvestres i han col·laborat en la plantació d’arbres joves, organitzats en petits grups al voltant dels clots preparats. L’activitat ha tingut també una vessant pedagògica, amb explicacions d’especialistes sobre les espècies plantades, com les alzines i altres varietats pròpies del clima mediterrani.
La plantació ha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés, que ha volgut destacar la clara voluntat de “tenir cada cop una ciutat més verda, per tal de tenir temperatures més baixes i millor qualitat de l’aire”. Farrés també ha subratllat que “estem molt contents de fer l’activitat amb els nens i nenes perquè prenguin consciència de la importància dels espais verds”.
Al parc de la Romeua s’hi està configurant un nou espai natural amb 124 arbres d’espècies adaptades al clima mediterrani, com ara, alzines, roures, pins o lledoners, així com un sotabosc amb més de 500 metres quadrats d’arbustos i una pradera de flors silvestres. L’objectiu és consolidar un ecosistema urbà resilient, capaç de suportar tant la calor com la manca d’aigua. L’actuació forma part d’un projecte més ampli, amb una inversió de 471.120 euros, que actuarà sobre prop de 32.000 metres quadrats amb la plantació de més d’un miler d’arbres en nou espais verds de la ciutat. Entre aquests, hi ha el parc de Catalunya, el parc Central del Vallès o la pollancreda de Castellarnau.
Millores a les escoles
En relació amb altres qüestions d’actualitat, Farrés també s’ha referit a la inversió anunciada per la Generalitat per a centres educatius. L’Ajuntament preveu rebre uns 3,2 milions d’euros que es destinaran a millores en escoles, especialment en actuacions pendents com la retirada de fibrociment. “Començarem ja a redactar els projectes, però evidentment hem de continuar invertint, perquè al final tenir escoles dignes també vol dir tenir una millor educació”, ha afirmat l’alcaldessa.