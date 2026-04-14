Les cinc espècies d’arbre més comunes a Sabadell

El patrimoni arbori de Sabadell combina 74 espècies a l’arbrat viari (56%) i 152 espècies als espais verds (44%). En aquests moments, tal com ha explicat en diferents ocacions l'alcaldessa, Marta Farrés, el nombre d’espècies que es planten als carrers i parcs està augmentant per reduir la dependència d’espècies com el plataner i apostar per arbres més adaptats al clima mediterrani, més resilients, amb menor consum d'aigua, i menor potencial al·lergogen. Tot i això, actualment, el plàtan continua sent una de les espècies més presents a l’arbrat viari (23,95%), seguit dels lledoners (5,48%), oms (5,48%), tells (5,25%) i acàcies (5,21%).
Pel que fa als espais verds, hi destaquen el pi blanc (11,6%), l’alzina (8,3%), el plàtan (7,8%), el pi pinyer (6,1%) i l’acàcia (4,3%), presents en parcs com el Parc de Catalunya, el Parc del Nord, el Parc Central o Can Gambús. Aquesta diversitat té com a objectiu millorar l’adaptació climàtica de la ciutat i reduir l’impacte del pol·len en la població.
De cara als pròxims anys, l’Ajuntament preveu que aquesta tendència continuï a l’alça, amb diversos projectes en marxa que reforçaran la presència d’arbrat i vegetació a la trama urbana. La iniciativa preveu arribar als 50.000 arbres distribuïts per tots els barris de la ciutat. Aquest creixement ha permès passar dels prop de 9 metres quadrats de verd per habitant als 11 metres quadrats actuals, una xifra que s'aproxima a les recomanacions de l'OMS.
Els cinc arbres més comuns de Sabadell
Plataner
El plàtan (Platanus x acerifolia), que representa aproximadament un 23,95% de l’arbrat viari. S’utilitza especialment perquè ofereix una gran resistència a l’entorn urbà i genera una ombra densa que ajuda a reduir la temperatura a l’estiu. Malgrat la seva utilitat en espais urbans, el seu pol·len pot tenir un gran impacte al·lergogen en part de la població.
Lledoner
Amb un paper destacat dins de la diversitat de l’arbrat viari (5,48%), el lledoner (Celtis australis) és una de les espècies mediterrànies més adaptades a la ciutat. Destaca per la seva gran resistència a la sequera. Té una capçada arrodonida que proporciona ombra moderada, i produeix fruits petits que serveixen d’aliment a ocells, afavorint la biodiversitat urbana.
Om
L’om (Ulmus Pumila) és un arbre de creixement ràpid que permet crear massa verda en poc temps. Arriba aproximadament a un 5,48% de presència de l’arbrat viari. Es caracteritza per tenir una capçada ampla i irregular i fulles petites i dentades. Tot i la seva resistència general, pot ser vulnerable a malalties en entorns urbans, fet que condiciona la seva gestió.
Tell
Pel que fa a la creació d’espais d’ombra en parcs i zones verdes, el tell (Tilia platyphyllos) es troba aproximadament en un 5,25% de l’arbrat viari. És molt valorat per la seva capçada densa i per la seva floració aromàtica, que atrau pol·linitzadors com abelles i papallones. Les seves fulles en forma de cor contribueixen a crear zones fresques i confortables a l’estiu dins la ciutat.
Acàcies
Dins de les espècies de creixement ràpid i alta adaptabilitat, l’acàcia (Robinia pseudoacacia) representa aproximadament un 5,21% de l’arbrat viari i també és habitual en espais verds. És capaç de créixer en sòls pobres i entorns urbans exigents, i destaca per la seva floració blanca molt vistosa a la primavera i per la seva fulla composta, dividida en folíols.