Sabadell en Comú Podem reclama duplicar l’habitatge públic i fixar un lloguer màxim de 540 euros

El grup municipal de Sabadell en Comú Podem ha presentat 28 al·legacions al Pla Local d’Habitatge (PLH), que considera poc ambiciós i insuficient per donar resposta a la situació residencial de la ciutat. La formació proposa augmentar el parc públic previst pel govern de Marta Farrés, passant dels 531 habitatges anunciats a 1.062 en els pròxims cinc anys. Segons el grup, aquesta ampliació és necessària per fer front a l’increment de la demanda i a la dificultat d’accés a l’habitatge.
El portaveu Joan Mena ha situat l’habitatge com “la gran prioritat” de la ciutat i ha fixat el preu com una línia vermella. “Si no és un preu assequible, no és un habitatge públic”, ha afirmat. En aquest sentit, una de les principals propostes del grup és fixar un límit màxim de lloguer de 540 euros mensuals per als habitatges de protecció oficial. Mena ha defensat que aquesta xifra es calcula a partir del 30% del salari mitjà de la ciutat, situat al voltant dels 1.800 euros.
D’altra banda, la portaveu Alejandra Sandoval ha alertat que unes 2.700 famílies es troben en situació d’exclusió residencial a Sabadell. També ha denunciat "la manca d’intervenció pública en el mercat immobiliari" i ha apuntat que el 95% dels prop de 6.000 habitatges buits que hi hauria a la ciutat (segons l'INE) estarien en mans de grans tenidors. La formació considera que aquestes dades evidencien un problema estructural i una “renúncia” històrica a intervenir en el mercat de l’habitatge.
Entre les al·legacions, Sabadell en Comú Podem proposa reforçar el paper de la societat municipal VIMUSA en la gestió dels habitatges públics i reduir la participació de gestors privats en aquest àmbit. A més, plantegen obrir un debat amb la Generalitat per modificar la zonificació de Sabadell i passar de zona A a zona B, amb l’objectiu de reduir els preus màxims de referència. Mena ha conclòs que la manca d’inversió pública és el principal obstacle per ampliar el parc d’habitatge assequible i ha defensat que la ciutat necessita “voluntat política i pressupost” per revertir la situació.