Els arbres són una peça fonamental en el paisatge urbà de Sabadell, però també un element cada vegada més condicionat pel canvi climàtic i les decisions urbanístiques. Així ho expliquen Berta Tasias i Sergi Massanés, experts en jardineria i socis de la cooperativa Vitex Jardineria Ecosistèmica, que posen el focus en la importància de la diversitat d’espècies i la necessitat de replantejar el model actual.
En una ciutat amb una gran varietat d’arbrat, els especialistes tenen clar que la diversitat no és només una qüestió estètica, sinó una necessitat. “Si ho centres tot en poques espècies, davant qualsevol problema ambiental o sanitari jugues amb poques cartes”, explica Massanés. Aquesta idea pren encara més rellevància en un entorn urbà dens com Sabadell, on la relació entre urbanisme i natura és constant.
Segons els experts, la planificació urbana pot jugar un paper clau, tant positiu com negatiu. Massanés apunta que “els gestors han de tenir una mirada àmplia i incloure criteris ecològics, i no només estètics”. Segons els experts, els arbres no només tenen una funció ornamental, sinó que són essencials per al funcionament de l’ecosistema urbà. “Un arbre ben desenvolupat pot absorbir contaminants, reduir la pols i fins i tot disminuir la temperatura entre 5 i 12 graus”, explica Massanés. A més, contribueixen a augmentar la biodiversitat i a generar espais més saludables. En aquest sentit, també destaquen la importància del verd en el benestar de les persones. “Necessitem tenir verd a prop per al nostre benestar. Hem d’estar en contacte amb la natura per tenir una bona salut mental”, apunta Tasias. De fet, recorda que ja existeixen iniciatives a moltes ciutats perquè tota la població tingui una zona verda a prop de casa, com passa a Sabadell.
Pel que fa al canvi climàtic, els efectes sobre l’arbrat urbà ja són evidents. L’augment de les temperatures i la disminució de les precipitacions estan afectant especialment espècies plantades fa dècades, quan el context climàtic era diferent. “Moltes espècies es van escollir sense tenir en compte aquesta situació, i ara ho pateixen”, adverteix Massanés. Un dels exemples més clars és el plataner, una de les espècies més comunes a la ciutat. “És una espècie que s’ha quedat desfasada i pateix aquestes conseqüències”, afirma. A més, Tasias afegeix que sovint el problema no és que morin, sinó que “no tenen un bon desenvolupament ni poden oferir els serveis pels quals es planten”.
D’altra banda, en relació amb el debat sobre les al·lèrgies, els experts demanen evitar simplificacions. “És fàcil culpar els arbres, però també s’ha de tenir en compte tot el que aporten”, assenyala Massanés. De fet, recorda que un arbre com el plataner, plenament desenvolupat, pot arribar a absorbir fins a un quilo i mig de pols cada any. En aquesta línia, Tasias reclama “rigor científic” a l’hora de prendre decisions. Tots dos aposten també per un canvi de mirada en l’àmbit estètic, recordant que, en un clima mediterrani, la variabilitat estacional és natural i forma part del paisatge. “Hem de valorar el nostre entorn i entendre que cada estació té la seva bellesa”, conclou Tasias.