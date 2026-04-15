L'Ajuntament busca agents cívics per reforçar la vigilància nocturna de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat el procés de contractació per incorporar 15 agents cívics nocturns més amb l’objectiu de reforçar la convivència i la seguretat a la ciutat durant les hores de major activitat nocturna. Les persones interessades poden consultar els detalls de la convocatòria a través del web del Vapor Llonch. Se sumaran a la quinzena que ja s'han incorporat durant aquest mandat.
Segons ha informat el consistori, la posada en marxa del servei queda condicionada a la selecció de perfils adequats. En cas que el procés es completi amb èxit, el nou dispositiu funcionarà entre les 22 h i les 5 h, de dijous a diumenge.
El projecte preveu la incorporació de cinc agents cívics nocturns, una figura orientada a la mediació i la prevenció de conductes incíviques. Entre les seves funcions hi haurà l’acompanyament a persones que puguin necessitar suport durant la nit, així com la intervenció en situacions de conflicte lleu. També treballaran coordinadament amb la Policia Municipal i, si cal, activaran serveis d’emergència com els sanitaris o els bombers.
A més, aquests agents vetllaran pel compliment dels horaris de tancament dels establiments d’oci nocturn, informaran sobre les opcions de transport públic i promouran un ús respectuós de l’espai públic. El servei compta amb el suport de la Policia Municipal i amb la col·laboració dels locals d’oci, que han expressat la voluntat de contribuir a la reducció de conflictes en el seu entorn.