MAPA | Afegiran més places d'aparcament gratis a Sabadell: on es faran?

L’Ajuntament de Sabadell estudia incrementar les places d’aparcament gratuïtes en cinc zones repartides per la ciutat. El consistori vol ordenar i adequar diversos solars de terra que actualment s’utilitzen com a aparcaments improvisats, millorant-ne les condicions i augmentant-ne la capacitat aquest mandat.
Els espais on es planteja actuar són el solar del carrer Francesc Layret (la Creu Alta), el de Sarajevo (Can Llong), al costat de l’Olímpia (la Serra d’en Camaró), al costat del camp de futbol de Can Puiggener i a un terreny de la ronda de l’Ebre (Torre-romeu). El consistori ja ha començat a elaborar els projectes de millora.
Al mapa, les obres executades en verd; previstes en taronja, i les zones que s'adequaran sense un guany de places, en magenta:
“La falta d’aparcament preocupa Sabadell i a totes les ciutats. Estem fent tot el possible per guanyar noves places arreu de la ciutat”, assegura Marta Farrés. L’alcaldessa de Sabadell ha donat la indicació d’aprofitar totes les obres per incrementar les opcions de pàrquing gratuït. “No posarem ni una sola plaça més de zona blava. Altres ciutats no poden dir el mateix”, defensa.
580 places més abans de 2027
L’Ajuntament ha ampliat la previsió inicial de nous aparcaments que tenia per aquest mandat. El Govern es compromet a condicionar 240 places més a la trama urbana abans del 2027, i en total la legislatura acabarà amb 580 lloc nous s per estacionar més arreu de la ciutat. “Avui podem dir que no només hem complert, sinó que hem anat molt més enllà del que havíem previst”, defensa Farrés.
Actualment, s’està executant la millora de l’asfaltatge i del drenatge de l’aparcament d’Agustina d’Aragó, i està previst iniciar pròximament la reurbanització de l’aparcament de l’Eix Macià, una de les actuacions més rellevants. Només allà hi haurà 248 places en un terreny que quedarà asfaltat i que disposarà de càmeres de videovigilància.
A més, el consistori preveu crear noves places d’aparcament en diversos punts de la ciutat, tots ells gratuïts. En concret, a l’aparcament de la plaça del Mil·lenari s’hi guanyaran 68 places, mentre que a la ronda de Collsalarca l’increment serà de 128. Al CAP Sud es preveu habilitar 45 places, una quinzena més de les actuals. També es crearan 18 noves places als carrers de Feliu Elias i de Sallarès Castells, i tres més al carrer de Baltarga, on l’aparcament passarà de bateria a línia.
El Govern del PSC també va expressar el seu compromís amb incrementar les zones de pàrquing disponibles en l’últim ple municipal, quan va negociar i pactar una moció amb el PP per la millora de l’aparcament a tots els barris. El text va tirar endavant amb els vots dels dos grups, d’En Comú Podem i el regidor no adscrit.