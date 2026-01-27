Un incendi en un pis destapa una plantació de marihuana a Sabadell

Els Bombers de la Generalitat van haver de desplegar-se dilluns a la tarda per un avís al carrer de Tetuan de Sabadell, a tocar de la Gran Via. En arribar al lloc, els efectius van comprovar que no hi havia ningú a l'interior del pis, que havia quedat inundat pel fum. De seguida, van veure que estava tota la sala tapiada i que en l'espai s'hi amagava una plantació de marihuana. La Policia Municipal es va fer càrrec de la qüestió, que ja ha traslladat els fets a seu judicial.\r\n\r\nUn dels infermers desplaçats fins al lloc va haver d'atendre alguns veïns afectats per l'incident, sense danys físics ni cap evacuat a l'hospital. El foc, a la segona planta, no es va arribar a desenvolupar i afortunadament no hi va haver ferits. Els fets van tenir lloc poc abans de les sis de la tarda.\r\n\r\nNo va ser l'última sortida del dia dels Bombers a Sabadell. Al carrer del Rector Centena amb Canonge Joncar, també es va desplaçar una dotació cap a les nou de la nit per un nou capítol de crema de contenidors. En arribar-hi, fumejaven un parell de contenidors al carrer, sense que afectés cap persona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCrema de contenidors a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCrema de contenidors a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n