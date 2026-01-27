ARA A PORTADA
La vida quan s'acaba l'esport d'elit: "La majoria s'enfronta a la retirada sense les eines necessàries" Marc Segarra Rodríguez
Salvador Ventura: “La remodelació de la Nau Bosser és un projecte que hem delineat. Ens falta el finançament” Sergi Gonzàlez Reginaldo
Sabadell busca alternatives davant el col·lapse de Rodalies: "No em puc permetre perdre un altre dia de feina" Marta Ordóñez
Vent i pluja a Sabadell: avís per importants ratxes en els pròxims dies
La inestabilitat es manté a la ciutat