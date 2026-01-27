ARA A PORTADA

Vent i pluja a Sabadell: avís per importants ratxes en els pròxims dies

La inestabilitat es manté a la ciutat

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 10:28

La inestabilitat es manté a Sabadell en els pròxims dies, després d'un cap de setmana de fred i neu a cotes baixes. L'episodi s'allargarà al llarg de tota la setmana, amb termòmetres a la baixa i núvols que poden descarregar des d'aquest dimarts i de forma intermitent fins dissabte. No s'esperen, però, nevades a la ciutat.

A més, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per un convidat extra: el vent. A Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental, les ratxes poden superar els 20 metres per segon. La situació s'estén per al litoral i prelitoral català. Caldrà extremar la precaució i agafar el paraigua abans de sortir de casa.

 

 

