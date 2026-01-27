ARA A PORTADA

Onze dotacions de Bombers treballen en l'extinció d'un incendi en una empresa de pintures de Sabadell

El foc s'ha originat en una nau del polígon de Can Roqueta

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 09:20
Actualitzat el 27 de gener de 2026 a les 09:21

Onze dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han hagut de desplaçar aquest dimarts a primera hora fins al polígon de Can Roqueta de Sabadell per un incendi en una nau. El foc s'ha originat en una empresa especialitzada en productes de pintura. Segons fonts del cos d'emergències, han cremat una desena de palets amb pots de pintura.

L'avís ha arribat pocs minuts després de les vuit. Cap a les nou, els efectius donaven per controlat el foc. Posteriorment, s'han fet tasques de ventilació. Les flames no s'havien arribat a desenvolupar del tot i l'afectació ha estat afortunadament menor. Tampoc hi ha persones ferides en l'incident. Després del succés, s'han iniciat gestions amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per advertir del drenatge del material que ha cremat.

