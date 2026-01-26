Tots els escriptors que passaran a Sabadell abans de Sant Jordi

Sabadell no espera per celebrar Sant Jordi. Del 28 de gener al 13 d'abril, el Gremi de Fabricants acollirà l'ampli programa de lletres que l'Ajuntament dedica a escriptors locals i nacionals, amb el suport de llibreries de la ciutat. Les novetats editorials marcaran aquest cicle, batejat com La Prèvia. Màrius Serra, Montse Virgili, Sílvia Soler, Jaume Clotet, Paula Leitón, Ariadna Oltra, Toni Padilla, Xavier Grasset i Agnès Marquès són alguns dels noms destacats de la programació, que compta amb 37 autors.
El programa començarà dimecres 28 de gener amb la xerrada Tenir com a pare Miquel Crusafont, amb els germans Anna Crusafont, farmacèutica i escriptora, i Miquel Crusafont, destacat numismàtic especialitzat en moneda medieval i Creu de Sant Jordi.
El dilluns 2 de febrer Carla Gracia presentarà El jardí adormit (Univers). El dimecres 4 de febrer, hi haurà una taula rodona local amb Irene Anguas, Diego Bartolomé, Toni J. Mates i Joaquim Tudela.
El dilluns 9 de febrer, Gerard Guix presentarà La flama apagada del desig (Univers). El dimecres 11 de febrer hi haurà una taula rodona amb escriptors locals sota la temàtica viatges i natura: José Luis Cortés Montesinos, Albert Masó, Enric Soler Raspall, Conxita Tarruell i Rosa Pi Masvidal.
El dilluns 23 de febrer, Montse Virgili presentarà Els moixons (La Magrana). El dimecres 25 de febrer, hi haurà una sessió entorn de l'assaig, amb David Serrano Blanquer (Cuerpos cautivos, memorias vivas) i Sergi de Orte Jiménez (Poética y política. El relato de un desencuentro).
El dilluns 2 de març, Màrius Serra presentarà El mal entès (Proa). El dimecres 4 de març, presentació de tres autors locals: Amanda Clark, Esther Puig Suárez i Oscar Tercero Jiménez.
El dilluns 9 de març, Marta Millà presentarà El blau impossible (Penguin). La sessió d'escriptors locals, dimecres 11 de març, convidarà Josep Asensio, José A. Bonilla, Mercè Cabrera Fosch i Carme Falguera Sanz.
El dijous 12 de març, torn de Sílvia Soler amb Érem tan joves (Univers), i el dilluns 16 de març Jaume Clotet (Columna), amb L'espasa del rei. El dimecres 18 de març, sessió de talent local sobre literatura infantil amb Laia Codina, Sol María Ledón Aladro, Salut Sanz, Laia Oltra i Erika Zamora Alegre.
El dijous 19 de març, a les 17h, la waterpolista Paula Leitón presentarà XXL (Plataforma editorial).
El dilluns 23 de març, Ariadna Oltra parlarà sobre Una casa sense diaris (La campana), amb la presentació de la periodista Neus Bonet. El dimarts 24 de març, la reconeguda cuinera catalana Ada Parellada presentarà Els plats del dia (Rosa dels vents). El dimecres 25 de març, Lola Lapaz (Leer a Carmen Martín Gaite) i Toni Padilla (Maleït futbol, Ara Llibres) compartiran tertúlia. El dijous 26 de març, Francesc Torralba, Premi Josep Pla 2026, presentarà Anatomia de l'esperança (Destino).
El dijous 9 d'abril, Oriol Mitjà parlarà sobre la depressió arran d'On neix la llum (Columna). El dissabte 11 d'abril, a les 12h, hi haurà una sessió especial amb Xavier Grasset, que presentarà El bon gust (La Campana). El dilluns 13 d'abril, Agnès Marquès tancarà el cicle amb La segona vida de Ginebra Vern (Columna).
Totes les sessions seran a les 19h, excepte aquelles en què s'esmenta un altre horari.
El regidor de cultura de l'Ajuntament, Carles de la Rosa, ha apel·lat la tradició tèxil de Sabadell per justificar l'acord amb el Gremi de Fabricants, que permet "democratitzar l'espai" de l'entitat, tot i que algun escriptor s'hi va sentir incòmode l'any passat i va preferir presentar el seu llibre al Casal Pere Quart. La coordinadora del programa de Lletres i Pensament de l'Ajuntament, Montse Barderi, ha repassat aquest programa, que és un complement d'altres iniciatives literàries, com els Dissabtes Poètics, a l'Arteneu, i l'Un cafè amb, en què mensualment es convida un escriptor a la Seu de la Caixa d'Enginyers.
El president del Gremi de Fabricants, Esteve Gener, ha refermat "el compromís ferm" de l'entitat amb la cultura. La directora de la Fundació per la Indústria i secretària general del Gremi de Fabricants, Ana Navés, ha reivindicat "un bon llibre" en el món de pantalles.