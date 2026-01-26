ARA A PORTADA

Oxfam Intermón organitza un concert solidari a Sabadell per a la població sudanesa

L'organització humanitària Oxfam Intermón farà servir la recaptació per ajudar als refugiats al Sudan

Publicat el 26 de gener de 2026 a les 11:49

OXFAM Intermón el divendres 30 de gener a les 20.30 h, organitza un CONCERT SOLIDARI de GÒSPEL VALLÈS a l'Auditori de l'Espai Cultural Fundació 1859. La ubicació, el carrer d'en Font, 25 a Sabadell.  La finalitat de l'acte és recaptar fons pels projectes d'ajuda a la població sudanesa que l'organització té al Sudan. La guerra al país africà ha provocat una crisi de centenars de milers de refugiats que es troben a camps d'acolliment i refugi als països veïns: El Sudan del Sud i el Txad

La recaptació anirà destinada a solucionar i dotar de recursos per disposar d'aigua potable, sanejament i higiene, també aportar diners en efectiu per tal que puguin adquirir aliments, articles essencials com eines, llavors i equips de pesca per autoabastir-se i incrementar els seus ingressos. Els comtats de Renk i Raban al Sudan del Sud, a l'estat de l'Alt Nil i a les províncies de Sila i Ouaddaï a Txad son les zones on l'organització de cooperació internacional està desenvolupant les tasques humanitaries. 

Les entrades es poden  adquirir al preu de 15 euros, vendes anticipades a: CODETICKETS, ABACUS I al mateix Auditori una hora abans del Concert. També es poden fer DONATIUS i Fila 0. L'Ajuntament de Sabadell i l'Espai Cultural Fundació 1859, també i col·laboren al concert, organitzat un any més per un equip de voluntaris de la ciutat.

 

 

 

 

 

