Sabadell reactiva el concurs per construir 30 pisos de lloguer assequible i un supermercat a la Roureda

L’Ajuntament de Sabadell tornarà a treure a concurs una parcel·la municipal situada al sector de la Roureda per a la construcció d’una trentena de pisos de lloguer assequible i un supermercat. El Ple municipal d’aquest dimarts debatrà la convocatòria d’aquest nou concurs públic, després que el primer procés, impulsat l’any passat, quedés desert.
El projecte preveu la construcció d’un edifici amb aproximadament 30 habitatges protegits i un establiment comercial en uns terrenys municipals que el consistori cedirà a l’empresa adjudicatària mitjançant un dret de superfície. En concret, la parcel·la disposa d’un sostre edificable de 6.638 metres quadrats destinats a habitatge i 2.554 metres quadrats per a ús comercial.
Segons ha explicat el portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, el nou concurs incorpora modificacions respecte a l’anterior per fer-lo més atractiu als operadors privats. “És la primera vegada que fèiem un concurs d’aquest tipus, combinant habitatge i supermercat, i el que hem fet ara és ajustar el preu”, ha assenyalat. En aquest sentit, el preu estimat del contracte s’ha rebaixat de cinc milions d’euros a 4,5 milions.
L’empresa que guanyi el concurs serà l’encarregada de construir tant els habitatges com el supermercat i en podrà explotar l’ús durant un període de 75 anys. Un cop transcorregut aquest termini, l’Ajuntament recuperarà la propietat de l’immoble amb totes les millores incorporades. “Aquesta fórmula de col·laboració publicoprivada ens permet continuar ampliant el parc d’habitatge de lloguer assequible i, alhora, dinamitzar comercialment la zona”, ha remarcat Cortés.
Els pisos es destinaran a lloguer protegit i s’adjudicaran a través del Registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, que a Sabadell gestiona l’Oficina Local d’Habitatge de Vimusa. A més, el solar s’ha inscrit a la reserva pública de solars de la Generalitat, fet que permetrà a l’empresa adjudicatària optar als ajuts autonòmics per a la construcció d’aquests habitatges. El govern municipal preveu que el concurs es pugui adjudicar cap a l’estiu, un cop superats els terminis d’exposició pública i tramitació administrativa, que s’allargaran uns cinc o sis mesos.
Aquest solar forma part del nou sector de la Roureda, una àrea en plena transformació urbanística. Actualment ja s’està executant la primera fase d’urbanització, que inclou la creació d’una nova zona de jocs infantils, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de mobiliari urbà. En aquest mateix àmbit també està previst el futur Complex de Gent Gran, que inclourà prop d’un centenar d’habitatges protegits destinats exclusivament a persones grans. Segons ha detallat Cortés, el projecte es troba pendent de tancar el finançament amb l’Institut Català de Finances i la Generalitat de Catalunya. “Parlem d’una inversió d’uns 26 milions d’euros i necessitem tenir els recursos assegurats abans de tirar endavant una actuació d’aquesta magnitud”, ha explicat.
Impuls a l’habitatge públic de compra
El Ple municipal també debatrà aquesta tarda l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge 2025-2030, que marcarà les línies d’actuació del consistori en matèria d’habitatge durant els pròxims anys. El document preveu la construcció de nous habitatges de compra i de lloguer assequible i reforça l’aposta per ampliar el parc públic i protegit.
Sabadell és actualment la segona ciutat de Catalunya amb més pisos protegits i la primera si es té en compte la proporció d’habitatge assequible per habitant. Des del govern municipal destaquen que aquest lideratge és fruit de l’exploració de diferents fórmules, com la col·laboració publicoprivada, per garantir el dret a l’habitatge i assegurar que els pisos mantinguin la seva funció social a llarg termini.