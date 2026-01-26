El Ryan, el jove australià que ha canviat la manera d'aprendre l'anglès a l'escola Torreguitart: "Ha encaixat molt bé!"

Tots els infants de l’escola Torreguitart de Sabadell saben qui és el Ryan. I a la sala de professors, també ha encaixat molt bé. El Ryan Knight té 23 anys, és de Melbourne i aquest curs fa d’auxiliar de conversa en anglès a l’escola Torreguitart. És un dels 145 parlants nadius que aquest curs hi ha repartits per escoles i instituts de Catalunya per reforçar l’expressió oral de l’alumnat.
"No es tracta només d'ajudar en la classe d’anglès, sinó d’apropar la llengua als infants en contextos reals i significatius", explica la directora, Sílvia Cabré. Així, l’anglès apareix a l’educació física, als ambients artístics o en qualsevol altra rutina de l'escola. En aquests espais, el Ryan acompanya sempre el docent responsable i treballa amb grups reduïts, una fórmula que facilita una comunicació més espontània. "En petit comitè, els alumnes s’atreveixen més a parlar, sense la pressió de tota l'aula mirant-los", assenyala la cap d’estudis, Purificació García. Així, aporta models reals de pronunciació, expressions quotidianes i una manera diferent d’apropar-se a la llengua. "Aprenen molt a través de la repetició i del joc, i ho fan d’una manera més lúdica", destaca Cabré, que subratlla que aquesta presència també és un suport important per a l’especialista d’anglès del centre.
Més enllà de la llengua, l’experiència també té una dimensió cultural. Aquestes setmanes, per exemple, coincidint amb la celebració del dia nacional d’Austràlia, el Ryan ha aprofitat les sessions per explicar tradicions, costums i curiositats del seu país. "Els obre el món, també", resumeix la directora. "Per a molts infants, el seu univers és encara molt petit, i tenir algú d’un altre continent a l’aula fa que aquests aprenentatges siguin molt més significatius", afegeix la cap d'estudis.
"Gaudeixo molt de l'estada aquí"
El Ryan assisteix a l’escola tres dies a la setmana, de dimarts a dijous, i passa per totes les etapes educatives, des d’infantil fins a primària. Fora de l’horari escolar, compagina l’experiència amb estudis en línia d’un màster de docència, mentre aprofita l’estada per conèixer el territori. "Estic molt còmode aquí i gaudeixo tant de l’escola com de la vida a Catalunya", explica. Ja s'ha deixat "enamorar" pel Vallès Occidental i per Barcelona; i, entre rialles, explica que està intentant aprendre algunes paraules en català. "No és gens fàcil, però!". Amb els alumnes li agrada molt parlar del seu país: "Sabeu que hi ha un animal que només viu a l'illa de Tasmània, al costat d'Austràlia?", els explicava en l'última classe.
L’estada dels auxiliars de conversa és limitada a un curs i la continuïtat depèn de convocatòries estatals i de projectes d’innovació concrets. Tot i això, a la Torreguitart tenen clar que la figura aporta un valor afegit. "Hem notat una millora clara en la motivació i en la competència oral dels alumnes", assegura Cabré. Quan arribi el juny, el Ryan tancarà aquesta etapa i tornarà a Austràlia. El vincle amb l’alumnat és evident. Els nens i nenes el reconeixen, el saluden amb estructures en anglès que ja tenen interioritzades i incorporen vocabulari gairebé sense adonar-se’n. Quan el veuen, s’activa automàticament l’anglès.