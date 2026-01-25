Els Ballesteros celebren els Premis Cordobán 2026: mig segle fent de pont entre Andalusia i Sabadell

L’Agrupació Andalusa de San Sebastián de los Ballesteros va viure aquest dissabte 24 de gener una de les nits més emotives de la seva història amb la celebració dels Premis Cordobán 2026, en aquesta ocasió en el marc del 50è aniversari de la seva fundació. Abans d'iniciar el tradicional sopar a l'Hotel Urpí, l’organització va convidar els assistents a guardar un minut de silenci en record de les víctimes de l'accident d’Adamuz, així com del maquinista en pràctiques implicat en el sinistre ferroviari ocorregut a Gelida.
Com cada any, un cop finalitzat el sopar, els assistents van poder veure un videoresum amb algunes de les principals activitats socials i culturals impulsades pels Ballesteros durant el darrer any. Les imatges van repassar celebracions tan arrelades com el Dia d’Andalusia, la festa de les migues cordoveses, la presentació de la revista de l’entitat, la Creu de Maig, el festival al Teatre Principal, la Festa del Cocido Andalús, el Dia de la Constitució i el festival de nadales, evidenciant el dinamisme constant de l’entitat.
El president de l’agrupació, Joaquín Lesmes, va recordar els orígens de l’entitat: "Aquest any complim cinquanta anys. Vam néixer l’any 1976 gràcies a un grup de paisans que volien retrobar-se, compartir cultura i obrir aquestes tradicions a tota la ciutat de Sabadell". Reivindicant l’esperit fundacional: "Sempre hem valorat molt més allò que ens uneix que no pas el que ens pot separar. La convivència i el respecte són la nostra raó de ser". Lesmes també va atorgar un reconeixement especial al servei de neteja SMATSA, que també celebra cinquanta anys aquest 2026, recollit per Eugenio Díaz.
La delegada de la Junta d’Andalusia a Catalunya, Concepció Veray, va voler destacar el seu vincle emocional amb Andalusia: "No soc andalusa de naixement, soc catalana, però ser andalús és un sentiment, uns valors, una manera de viure i de compartir". En referència als fets tràgics recents, va subratllar que "Andalusia representa solidaritat, generositat i ajuda des del primer moment, sense preguntar res a canvi".
També va animar l’agrupació a "continuar treballant per enfortir aquests llaços tan forts que uneixen Andalusia i Cataluny".
L’alcalde de San Sebastián dels Ballesteros, Francisco Javier Maestre, va voler destacar la tasca feta per l’agrupació com a punt de referència per a moltes persones migrants: "Aquesta entitat ha estat un punt de trobada no només per a la gent del nostre poble, sinó per a molts andalusos que van arribar a Sabadell buscant un futur millor".
Maestre va anunciar una iniciativa simbòlica del 50è aniversari: "Volem celebrar-ho amb un intercanvi cultural. Portarem la cultura i les tradicions de Sabadell al nostre poble i, alhora, reforçarem els vincles que mai s’han perdut".
Un dels moments més destacats de la nit va ser el regal de l'alcaldessa de Sabadell Marta Farrés per l'alcalde de San Sebastián, un peluix de Llaminer, ja que Maestre ha estat recentment pare.
Farrés va cloure els parlaments amb un discurs molt aplaudit. "cinquanta anys són moltes coses ben fetes, molt treball i molta gent darrere. Si no, no s’arriba tan lluny", va afirmar.
L'alcaldessa va ser clara en el reconeixement a l’entitat: "Sabadell no s’entén avui sense l’Agrupació Andalusa de San Sebastián dels Ballesteros. Sou part fonamental de la ciutat, us heu guanyat un lloc al cor de la gent".
També va destacar la implicació social de l’entitat: "Heu construït les vostres famílies aquí, us heu implicat i heu aportat cultura, festa i convivència". I va concloure amb un missatge de futur: "Cal continuar remant junts perquè aquesta entitat continuï molts anys més".
Premis Cordobán
L’acte va finalitzar amb el lliurament dels Premis Cordobán, que reconeixen la dedicació i el compromís amb l’agrupació:
- Manuel Ballesteros i Conchi Herruzo Castelo, com a parella de socis, per la seva implicació constant en la música, les festes i l’organització de les activitats.
- Manuel Pino Luna, exalcalde de San Sebastián de los Ballesteros, pel seu suport continuat i per haver reconegut els membres de l’agrupació com a fills adoptius del municipi.
- A Rafael Aparicio en representació del Centre d’Estudis Ramar, pel seu compromís social i la seva col·laboració amb la revista de l'entitat.