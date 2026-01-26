ARA A PORTADA

Sabadell

Demanen dotze anys per a un home per deixar inconscient la víctima i robar-li un paquet de droga

Els fets van passar l'any 2016 a Sabadell

  • L'Audiència de Barcelona, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 26 de gener de 2026 a les 10:13

La secció 9a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutja aquest dimarts una persona acusada d'un delicte de robatori amb violència en concurs real -quan algú comet diversos fets constitutius de ser castigat- vinculat a un presumpte delicte de lesions greus. Els fets van ocórrer a Sabadell l'any 2016.

Segons el fiscal, en el transcurs d'una discussió entre la víctima i l'acusat, aquest la va agredir físicament, provocant que caigués a terra i quedés inconscient. L'agressor va aprofitar la circumstància per arrabassar-li de la butxaca un paquet amb droga. Per tot plegat, el fiscal demana dotze anys de presó.

En la mateixa seu judicial, divendres es reprèn el judici a una persona acusada d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa a Sabadell, l'any 2024. Segons el fiscal, l'acusat es trobava al costat dels seus amics en el domicili d'una amiga consumint drogues i alcohol. El processat, en veure a la víctima al costat de la seva amiga, es va dirigir a la cuina, va agafar un ganivet i li va assestar una ganivetada. El fiscal demana per a l'acusat la pena de nou anys de presó. La primera sessió va tenir lloc la setmana passada a l'Audiència de Barcelona.

