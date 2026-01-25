'Tamanegi', l’art vivent del bonsai arrela a Sabadell

Tot i que popularitzat i perfeccionat al Japó, l'origen de la cura dels bonsais es remunta a la Xina de la dinastia Tang (618-907 dC). Aquesta pràctica, gairebé inalterable durant els segles, es basa en el concepte de cultivar arbres en petits tests. La contenció exerceix un paper clau en els seus fonaments; la capacitat d'apropar-se a la perfecció en un espai reduït.
A Sabadell la llavor ja és plantada, la ciutat per primer cop té un punt de referència per als amants del bonsai. L’associació Tamanegi (Associació de Bonsai Sabadell) ha arrelat amb força, reivindicant el bonsai com molt més que una afició: com un art vivent, social i profundament cultural. El seu nom Tamanegi es tradueix com a ceba en japonès, en referència al símbol de la ciutat.
"El dia 10 de gener vam fer el primer taller inaugural, una trobada de socis, i avui ja tenim el primer taller social amb un mestre convidat", explica el president, Agustí Sucarrats. El centre cívic de Can Rull ha estat escollit com a punt de trobada i aprenentatge.
El mestre és David Ruiz, una figura reconeguda del bonsai a escala estatal, i la dinàmica és clara: "Un cop al mes fem un taller pels socis. És un taller d’especialització: tu pots portar el teu arbre i ell t’ajuda a veure quin disseny pot tenir i com treballar-lo de la millor manera".
L’èxit ha estat immediat. Tant, que els tallers es fan en horari de matí i tarda. "Tots els dissabtes tindrem activitat, perquè som força socis apuntats", afegeix Sucarrats. La proposta de Tamanegi combina formació avançada, iniciació i trobades informals. "La quota són 60 euros l’any, és molt econòmic, i aprofitem els coneixements de tothom: entre tots ens ajudem", resumeix el president. Una filosofia col·lectiva que neix, precisament, d’una mancança: "A Sabadell no hi havia llocs on treballar el bonsai, i vam veure la necessitat de crear un espai per aprendre i créixer".
Entre els socis, Arnau Romero destaca l’accessibilitat del grup: "Hi ha gent de tots els nivells i l’entrada és molt fàcil. Si t’agraden les plantes i l’atenció al detall, ho recomano molt. És fàcil començar, però té molta profunditat". Una idea que reforça Gonzalo Rodríguez (@bonsaifacil), influencer i vocal de l’associació: "Pot començar sent tenir un arbre, però pot acabar sent un estil de vida. Relaxa, però també exigeix dedicació".
Per a Manel Sánchez, vicepresident, el bonsai és una vocació de llarg recorregut: "És com estar fent una obra d’art que no s’acaba mai. No és un quadre: és una obra d’art vivent, que va canviant i es fa molt teva".
Aquesta mirada és també l’ambició de futur de Tamanegi: "Volem tenir prou coneixements per fer una exposició única a Sabadell, com a mínim la més important de Catalunya".