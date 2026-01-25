Ni 'swipe' ni 'match': Sabadell estrena una nova manera de lligar amb l’ajuda dels amics

Una experiència pionera en el món del dating ha arribat a Sabadell aquest diumenge 25 de gener. El bar Papanatas ha estat l’escenari de la primera edició del Presenta’m Algú, un esdeveniment social per a solters que presenta una nova forma de connectar amb una altra persona, molt més fresca i humana que les aplicacions de cites. Amb una quarantena d’assistents i un ambient distès, la iniciativa ha demostrat que conèixer gent cara a cara, amb l’ajuda de les amistats, continua tenint molt de sentit.
El format, inspirat en el conegut Pitch a Friend nascut als Estats Units, ha arribat a Sabadell de la mà d’Eva Sirera i Sílvia Fernández. Tal com expliquen les impulsores, la idea va sorgir de manera gairebé espontània després de descobrir aquest tipus d’esdeveniments a les xarxes socials. "Vam veure un vídeo a Instagram i vam pensar que era molt vistós", expliquen. El fet que siguin amigues de tota la vida, i que una estigui casada mentre l’altra és soltera, va acabar de donar forma a la proposta: "Literalment va ser un ‘i si ho muntéssim?’… i amb una cosa tan senzilla com aquesta hem acabat aquí avui".
Les xarxes socials han estat clau per fer créixer el projecte. Segons les organitzadores, la major part dels inscrits han arribat gràcies a Instagram i al boca-orella, amb l’ajuda també de persones del seu entorn que coneixien possibles participants. L’aforament, limitat a cinquanta persones, s’ha omplert pràcticament, amb més de trenta assistents finals malgrat algunes baixes d’última hora.
El moment estrella de la tarda han estat les presentacions. Fins a deu solters i solteres han estat “defensats” pels seus amics mitjançant presentacions breus, plenes d’anècdotes compartides, records divertits i virtuts explicades amb molt d’afecte. El públic ha rigut, ha aplaudit i ha connectat ràpidament amb les històries, demostrant que aquest component emocional i proper pot arribar a marcar la diferència.
A més, l’esdeveniment ha inclòs dinàmiques pensades per facilitar la conversa sense pressió. "Són activitats molt respectuoses, obertes, on la gent no se senti forçada ni intimidada; la qüestió és conèixer-se i passar una bona estona", assenyalen les organitzadores.
Entre el públic hi havia Sandra Rivera, que ha assistit com a espectadora en aquesta primera edició. Valora especialment la flexibilitat del format: "Està molt guai que puguis venir només de públic o fer un pas endavant si et ve de gust". També destaca la importància de la presencialitat: "Últimament, tot és molt digital i impersonal; venir aquí i veure la gent en directe, el rotllo que té, és un punt molt positiu".
Si d’aquí en sortirà alguna parella, ningú ho pot assegurar. Però, tal com apunten les impulsores amb un somriure, "hi ha potencial perquè surtin històries interessants".
