Vallès

L'atropellament d'una persona provoca problemes també als Ferrocarrils

La línia Barcelona-Vallès circula fora de l'horari entre les estacions de plaça Catalunya i Sant Cugat

Publicat el 26 de gener de 2026 a les 12:28
Actualitzat el 26 de gener de 2026 a les 12:37

Per si no hi hagués prou enrenou a Rodalies, els problemes de mobilitat s'han traslladat aquest dilluns als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Un atropellament ha obligat a suspendre la circulació a la línia L6 del servei, on s'ha produït el succés. De retruc, manté alterada la freqüència de pas dels trens a la línia del Vallès, segons ha informat la companyia ferroviària.

A la línia Barcelona-Vallès, que inclou els combois de l'S1 i S2, amb pas per Sabadell i Terrassa, la incidència afecta el tram entre les estacions de plaça Catalunya i Sant Cugat del Vallès. De moment, FGC ha especificat que es tracta d'un atropellament d'una persona, però no detalla l'estat de la víctima.

 

