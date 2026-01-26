ARA A PORTADA
-
Sabadell busca alternatives davant el col·lapse de Rodalies: "No em puc permetre perdre un altre dia de feina" Marta Ordóñez
-
Desconcert absolut a Rodalies per diverses aturades del servei, que funciona intermitentment i amb retards Redacció
-
L’alcalde de Sant Cugat demana a Paneque que els Túnels de Vallvidrera siguin de franc durant el “caos” de Rodalies Redacció
-
-
El Ryan, el jove australià que ha canviat la manera d'aprendre l'anglès a l'escola Torreguitart: "Ha encaixat molt bé!" Sergi Gonzàlez Reginaldo
L'atropellament d'una persona provoca problemes també als Ferrocarrils
La línia Barcelona-Vallès circula fora de l'horari entre les estacions de plaça Catalunya i Sant Cugat