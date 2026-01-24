La voluntat de millorar la percepció del Ripoll es rep amb satisfacció entre els habituals d'aquest espai natural que recorre la comarca. "Ho veiem positiu. És un camí que hem fet servir molt, amb el parèntesi condicionat per la situació de la pesta porcina. Si s'arreglen àrees d'estada i diferents elements de pas, ho farà més atractiu. També valorem les accions que es puguin fer per potenciar el patrimoni industrial, molins i la rehabilitació d'aquest voltant", apunta Josep Maria Manyosa, president de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Que ho impulsi l'ens supramunicipal, a més, es veu amb bons ulls, perquè és més fàcil que en conjunt tingui sentit. "Històricament, li hem donat molt poc valor al riu, malgrat la quantitat de gent que hi camina i passeja. És un pulmó. Poder anar al Ripoll ha de ser un símbol propi i esperem que el vandalisme no ens esguerri les millores", demana.
En la mateixa línia, Josep Serrà, del Centre Excursionista de Castellar (CEC), creu que ens trobem davant l'oportunitat de fer valdre el Ripoll com un espai de trobada molt més present en l'imaginari col·lectiu. "Vaig començar a caminar pel riu quan tenia 55 anys i gairebé no el coneixia. Al principi, no hi havia ni senyals. Te'n trobaves alguna, de tant en tant. Feia molt temps que no s'hi feia res. És important que es treballi des de les administracions perquè tothom pugui redescobrir-lo", destaca. Ell és un d'aquells amants de la natura que hi fa petites excursions. "Com més el vas veient, més t'enamores. Té racons molt bonics". Amb 70 anys, és un lloc idoni per una activitat física adaptable a qualsevol edat. "Cada vegada que veus un camí que s'arregla, se senyalitza, i és molt agraït perquè permet conèixer nous racons. És una manera d'apropar el riu a gent que té menys accés a punts de muntanya, com la Mola o el Puig de la Creu". La possibilitat de fer tot el recorregut des de Sant Llorenç fins a Sant Adrià és molt engrescadora per al col·lectiu.
Per als ciclistes, els canvis obren la porta a una nova realitat per moure's sobre dues rodes. "Pots adaptar moltes rutes pedalables, però sempre està bé sumar camins", percep Marta Oliveras. L'esportista de la zona de Sant Llorenç, però, admet que té sentiments contradictoris. "És positiu que gent d'altres pobles o ciutats de la rodalia accedeixin de forma segura a un entorn com aquest, i a més això fomenta bons hàbits. Alhora, crec que pot arribar a ser una preocupació per als llorençans el fet que hi hagi molta afluència en un espai amb un alt valor i que cal conservar". A parer seu, hi ha qui no té consciència sobre el seu impacte a la natura i demana responsabilitat. "El més important és trobar l'equilibri entre fer-ho accessible, sense portar-ho a un extrem i mantenint el respecte pel medi".