Treure bitllet per un voluntariat a Kènia el dia després de la 'sele': "No només ens graduem en llibres"

Els viatges amb motivació solidària es repeteixen amb destinacions a l'altra punta del món. Llocs on aportar un petit granet de sorra. Els voluntariats atrauen diferents generacions per ser una experiència de vida que alhora enriqueix el propi esperit. No sempre, però, les protagonistes de l'aventura són joves que prioritzen l'altruisme a un interès ociós en ple estiu. Un d'aquests exemples ens porta a la Shariani Primary School de Kilifi, a Kènia. "Al col·legi han impulsat aquest projecte i és el nostre comiat. No només ens volem graduar de llibres, sinó també dels valors que hem après", diu Inés Carrillo, estudiant de segon de batxillerat a La Vall. Més d'una vintena de companyes de classe i algunes professores l'acompanyaran en l'aventura. "Volíem recaptar fons per anar-hi i se'ns va ocórrer crear una imatge que simbolitzés aquest projecte. Perquè tothom vegi la història que hi ha darrere. Hem dissenyat una nena de l'escola on anem, l'Amara, que significa fe i esperança", afegeix.
La iniciativa creix a través de diferents accions desenvolupades a l'escola entre Sabadell i Bellaterra durant el curs. "Hem fet una xocolatada i hi ha altres iniciatives com el torneig de pàdel, un concert solidari o un taller de cosir", intervé l'alumna Irene Lacasa. Ja hi ha una cinquantena de persones apuntades preparades per posar fil a l'agulla. El paper de les exalumnes que ja han fet les maletes és clau. "Va ser una experiència molt especial per a totes. Tothom es va endur alguna cosa a casa. Amb els infants es crea un vincle molt gran i, a pesar que el món ens separi, quan ets allà ballant amb ells tot s'uneix", diu Carlota Duaso, que és a primer de Comunicació Audiovisual a la universitat. Els somriures dels joves autòctons tenyeixen les imatges de les visites anteriors. "Et veuen com algú d'un altre món. Quan veus que el primer dia, sense conèixer-te, t'abracen, se't trenca el cor". Descobrir les seves condicions motiva a ser-hi present. El moment del comiat, admeten les veteranes, és complicat. "Moltes nenes ens demanaven que donéssim records a algú en concret. Es crea un vincle molt bonic", diu Duaso.
Les estades han permès completar millores en els dos anys anteriors. "Quan vas a l'Àfrica, t'adones que és tan gran la necessitat que genera frustració. Amb el vincle amb l'escola podem desenvolupar un projecte a més llarg termini i veure els resultats", sosté Maria Casals, professora present en els viatges. "Veiem les necessitats en el terreny i ens comuniquem amb el professorat i direcció d'allà per entendre quines són les principals demandes". Amb fusters, van fer pupitres i taules. També van pintar les aules i s'ha instal·lat una tanca per delimitar el perímetre de l'escola. Pròximament, la intenció és destinar una part de la recaptació a lavabos i millores sanitàries. Un cop acabats els exàmens de la selectivitat, l'11 de juny, agafaran l'avió. Durant deu dies, la seva rutina canviarà completament.
Les anècdotes afloren al voltant d'una proposta que vol millorar la vida de més d'un miler de joves africans. Més enllà del valor econòmic, hi ha un factor humà. "La millor mostra de l'impacte que té és que som les mateixes professores que vam anar la primera vegada. Ho gaudim molt i volem repetir. El setembre ja volem aprofundir i conèixer les següents iniciatives", diu la docent Pilar Hurtado. Una opció plantejada a partir d'aquest curs és apadrinar l'escolarització d'algun infant. "El projecte de Kènia el podem plantejar des de la perspectiva que hi anem a donar. I donem molt. Però també a rebre nosaltres molt. Tots som éssers humans, compartim la mateixa riquesa i passa d'uns a altres", tanca la també professora Nora Alzina. En les pròximes setmanes, les activitats al centre permetran cobrir alguns costos. L'Amara ja és una més en les instal·lacions vallesanes.