El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en diversos trams

El servei de Rodalies de Catalunya es reprendrà aquest dilluns, però amb transport alternatiu en alguns trams. A l'R1 hi haurà servei d'autobús entre Blanes i Maçanet-Massanes; a l'R3, en obres, es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l'R4 hi haurà autobusos entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell i entre Manresa i Terrassa, i a l'RL4, entre Cervera i Manresa; a l'R11 hi haurà autobús entre Figueres i Portbou; a l'R13 hi serà entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l'R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha constatat que "es donen les garanties de seguretat" per reprendre el servei i ha anunciat un mes de gratuïtat.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que el 80% d'usuaris tindran transport ferroviari i ha subratllat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries justament perquè són les que més viatgers transporten. Ha celebrat la feina feta entre el govern espanyol i la Generalitat, malgrat que ha admès certa descoordinació, i ha explicat que hi ha hagut 150 persones treballant, entre personal d'Adif i contractacions, per revisar i reparar la xarxa. A partir de dilluns seran 330, ha dit, ja que s'hi incorporaran 180 efectius més.
Paneque ha confirmat que el servei es reprèn 06.00 hores, però ha advertit que pot haver-hi "alguns desajustos" després de 48 hores d'aturada. També ha anunciat mesures addicionals per cobrir els trajectes afectats i facilitar la mobilitat dels usuaris. Així, hi haurà quatre trens Avant amb parada a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona-Sants –dos per sentit– que seran gratuïts, però caldrà reservar-hi plaça. A més, hi haurà 150 autobusos per suplir els trams tallats –aquest cap de setmana han estat 159, ha assegurat–, es manté suspesa la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona i les barreres del peatge de la C-32 al Garraf continuaran aixecades. Tot plegat fins dimecres. A Sabadell també queda suspesa temporalment la Zona de Baixes Emissions a partir d'aquest dilluns 26 de gener, d'acord amb la instrucció de la Generalitat de Catalunya.