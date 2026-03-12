Set plans per no moure't del Vallès aquest cap de setmana

El cap de setmana arriba amb aroma a primavera. Malgrat que el temps pot fer la guitza a algunes celebracions, l'agenda dels municipis vallesans és plena de propostes: mercats singulars de productes diversos, cultura popular, concerts i altres cites donen ritme a la programació.
Castellar
Märzenbier
Data: 14 de març
Detalls: Castellar viurà un dissabte ple de cultura popular, música en directe i gastronomia a la tercera Festa de la Cervesa Artesana, organitzada pel col·lectiu juvenil Vilabarrakes. El Märzenbier tindrà lloc a partir del migdia, i s’allargarà fins a la nit. Pel recinte de l’Espai Tolrà passaran figures de la cultura popular i artistes que actuaran en directe durant la tarda. El primer concert serà a les 18.30 hores, de la mà de Joan Garriga & Madjid Fahem. Després, serà el torn de La Cosina, una banda que promet portar la seva energia a l’escenari. Finalment, a partir de les 22.30 hores, Ebri Knight tancarà l’apartat musical de la festivitat. Al migdia hi haurà calçotada popular i la cervesa artesana amanirà tota la diada.
Sant Quirze
Festa dels Animals
Data: 15 de març
Lloc: Masia de Can Feliu
Detalls: Sant Quirze acollirà diumenge la Festa dels Animals, una jornada dedicada a la sensibilització i la tinença responsable d’animals de companyia. L’esdeveniment tindrà lloc de 9 a 14 hores als exteriors de la masia de Can Feliu i oferirà activitats per a tota la família, així com la participació de nombroses entitats animalistes.
Sant Cugat
Sant Cugat Estocs Market
Data: 14 de març
Hora: 10:00 a 20:30
Detalls: Diversos establiments de la ciutat participaran en una jornada especial de venda d’estocs amb descomptes i promocions al carrer. L’horari és l’habitual de l’obertura dels comerços. Tindrà lloc a l’eix de vianants i comerços adherits, que espera omplir-se d’activitat.
Sentmenat
Mercat de 2a mà
Data: 15 de març
Hora: 10:00 a 14:00
Lloc: Plaça de la Vila
Detalls: Sentmenat ofereix diumenge la possibilitat de visitar un mercat diferent. La plaça de la Vila serà plena de parades on descobrir objectes amb història i gaudir d’un matí agradable, amb bona companyia i moltes sorpreses.
Santa Perpètua
Festa Major d’hivern
Data: 14 i 15 de març
Detalls: Santa Perpètua viu aquest cap de setmana la traca final de la Festa Major d’hivern. Dissabte, al passeig de la Florida, hi haurà la XXII Llotja de vehicles antics i clàssics entre les nou i les tres de la tarda. Diumenge, la 35a Mostra de Teatre-Adossats porta al Teatre del Centre “Adossats”, de Ramon Madaula. Una obra a càrrec del Grup de Teatre L’Ull de Bou de Sant Esteve Sesrovires.
Montcada i Reixac
‘El viatge de la Nuru’
Data: 15 de març
Hora: 12 hores
Lloc: Teatre Municipal
Detalls: El Teatre Municipal de Montcada i Reixac acull aquest diumenge al migdia ‘El Viatge de la Nuru’, una aventura tendra i valenta sobre el creixement personal i la bellesa de ser diferent. La Nuru no és una formiga com les altres. Li costa seguir el ritme frenètic del formiguer: s’atura quan totes corren, es perd en els seus pensaments i es distreu amb allò que per als altres passa desapercebut. Mentre unes construeixen túnels i altres lluiten o recullen menjar, la Nuru observa, imagina, es despista. Un dia, cansada de no trobar el seu lloc, decideix emprendre un viatge que la portarà lluny de casa, travessant el bosc i les seves pors, però també de descoberta i amistat.
Barberà
Teatre Amateur
Data: 14 i 15 de març
Lloc: Teatre Municipal Cooperativa
Detalls: El Teatre Municipal Cooperativa obre les portes a una nova edició de Teatre Amateur, una iniciativa que dona espai al talent, la creativitat i la passió de les companyies locals. Aquest cap de setmana és el torn de La Llauna, amb ‘Lo que pedí por internet y lo que me llegó’. Les funcions tindran lloc dissabte a les 20.30 h i diumenge a les 18 h.