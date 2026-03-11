VÍDEO | "Tenim ratolins a les aules i cada cop que plou hi ha goteres"

"Tenim ratolins a les aules i quan plou apareixen les goteres. Cal resoldre les deficiències amb urgència", denuncia Raquel Fiol, presidenta de l’AFA de l’IE Mas Rampinyo. L'equipament educatiu de Montcada i Reixac pateix retards en diferents millores previstes i les famílies reclamen que la Generalitat afronti amb celeritat actuacions com l’ampliació de les instal·lacions. Les demandes, confirmen des del centre, s'arrosseguen des de fa anys i s'han fet diferents reunions per agilitzar-ho.
L'inici dels treballs per evitar les filtracions s'ha endarrerit per problemes en l’adjudicació de l’empresa que havia de fer la reparació. La previsió és que comencin durant la Setmana Santa, segons confirmen fonts del Departament d'Educació. "Des d’Infraestructures.cat ja tenen el projecte aprovat per valor de 835.997 euros i ja està licitada l'obra". L'organisme va validar la documentació el passat dijous i l'adjudicació formal s'ha de produir durant aquesta primera quinzena de març. Aquesta setmana hi ha prevista una reunió al centre per planificar l’inici de les obres. La voluntat és fer-ho aprofitant el període de vacances escolars. "No obstant això, ens adaptarem a tot allò que pugui plantejar la direcció", matisen.
Les mateixes veus asseguren que ja s'han fet actuacions pal·liatives per impermeabilitzar ampits i boneres. A les zones tractades, sostenen, les filtracions es van reduir. L'AFA, però, ho considera insuficient, perquè els problemes s'han reproduït amb les pluges. "Esperem que es pugui abordar aviat i veiem avenços reals", diu Fiol. El que més preocupa, però, són les obres del nou edifici i el pati. "Fa deu anys que som Institut Escola, però el centre ha crescut molt poc. Ens han posat dos mòduls, que també tenen goteres, i ens han ampliat tres aules. La cuina, el menjador i el gimnàs són els mateixos i, el més trist de tot, no estem en el cap de ningú per fer l'obra del nou edifici", lamenta la portaveu.
El nou pati, en un terreny cedit pel consistori, havia d'estar enllestit fa mesos. Però encara no està a disposició de la comunitat educativa. Alguns alumnes, afegeix la representant, mengen a les aules, ja que no hi ha lloc per a tots al menjador. A més, les activitats extraescolars també es veuen afectades per la manca d'equipaments útils. L'AFA tampoc té cap aula per la seva activitat. "Necessitem que es comenci a moure el nou edifici perquè necessitem espais ja!", tanquen.
La regidora d'Educació, Anabel Moreno, remarca que la reparació de la coberta pel problema de les goteres i les obres al pati són competència del Departament d'Educació i que el consistori està donant "tot el seu suport a l'escola i reclamant les dues actuacions a la Generalitat". El final de curs es preveu intens a l'IE Mas Rampinyo.