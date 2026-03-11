Tancat el parc natural de Collserola per la propagació de la pesta porcina

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un nou porc senglar positiu en pesta porcina africana (PPA) a Barcelona que obliga a tancar el parc natural de Collserola permanentment i no només a les nits, com s’havia fet fins al moment. El responsable ha avançat que aquest dijous es tancaran tots els accessos al parc, però ha demanat "calma" i ha assegurat que els veïns i els treballadors de la zona podran desplaçar-se. Amb tot, continuen sent 18 els municipis on s’han trobat senglars amb el virus, mentre que hi ha 217 positius.
Així, els municipis que es troben, totalment o parcialment, dins de la zona d’alt risc són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues i Barcelona.
El conseller ha explicat que el nou positiu forma part del mateix focus detectat anteriorment al voltant de Sant Just Desvern i que ara ha “saltat al terme municipal” de Barcelona. Segons Ordeig, la decisió de tancar el parc respon a criteris tècnics i a l’estratègia de tractar Collserola com “un bloc”. Malgrat això, ha remarcat que els desplaçaments de persones que viuen o treballen a la zona continuaran garantits. “La gent podrà anar als negocis, als equipaments i a les parades de transport públic”. Així mateix, la conselleria treballa amb els ajuntaments i les policies locals per concretar els accessos i explicar les restriccions als ciutadans amb una campanya informativa.
Estratègia de contenció
El conseller també ha defensat que la propagació del virus cap a la part baixa de Collserola era una possibilitat prevista dins de l’estratègia de contenció. Segons ha explicat, era “impossible blindar” tota la zona forestal i ja es preveia que el virus pogués avançar cap al sud, fet que considera fins i tot “favorable” per concentrar els esforços de control en una zona concreta. En aquesta línia, Ordeig ha assegurat que es manté l’objectiu de reforçar el dispositiu de captures de senglars i reduir la presència d’animals en una zona especialment complexa per la proximitat amb l’àrea metropolitana i la presència de nuclis habitats, negocis i espais molt freqüentats per la ciutadania.