Com ha de ser el nou jutjat de Sant Cugat?

La lluita de Sant Cugat per tenir partit judicial propi viu un nou capítol. La demanda històrica vol pal·liar el que s'ha considerat des de fa temps un greuge: el consistori ha lamentat repetidament que només tres ciutats a l’Estat amb uns 100.000 habitants no tenien partit judicial propi. Ara, l’àrea de Dret Processal de la UAB ha determinat en un estudi el nombre de seccions i jutges que hauria de tenir el futur jutjat de Sant Cugat. Aporta un escenari "de màxims" i no vinculant, elaborat per les professores de Dret Processal i vicedeganes de la UAB, Núria Reynal i Maria Carmen Navarro. L'informe ja s'ha compartit amb el Departament de Justícia de la Generalitat i l'Ajuntament de Rubí, que actualment té la competència en afers vinculats a Sant Cugat i que veuria descongestionats els seus jutjats. "No es tracta de tancar seccions a Rubí, sinó de rebaixar la saturació amb un nou equipament", han dit les docents.
L’estudi s'ha presentat aquest divendres en una roda de premsa amb la presència de l’alcalde santcugatenc, Josep Maria Vallès, i el rector de la UAB, Javier Lafuente. Tots dos han celebrat la col·laboració entre institucions i han destacat l'impacte que ha de tenir com a full de ruta. "Espero reunir-me aviat amb el conseller Espadaler. Tant de bo sigui una realitat com més aviat millor", ha dit Vallès sobre el projecte. Les dues professores han explicat els detalls de l'informe. Per fer-ho, s'ha avaluat el nombre d’habitants, els assumptes previsibles que cada secció podria assumir i la càrrega de treball òptima per a cada professional.
Tenint en compte aquests criteris, la seu judicial hauria de disposar d’una Secció Única Civil d'Instrucció formada per dotze jutges. Aquests magistrats es podrien distribuir amb set al civil, dos d’instrucció, un especialitzat en violència sobre la dona, un en violència sobre la infància i l’adolescència i un altre en infància, família i capacitat. En paral·lel, l’informe apunta la disposició d’un jutge de la Secció del Penal i un altre de la Secció del Social compartits amb els actuals jutjats de Rubí. En clau comarcal, el document assenyala que als òrgans anteriors es podria sumar una Secció del Contenciós Administratiu, formada per un jutge o jutgessa i compartida amb els Partits Judicials del Vallès Occidental, amb seu a Sant Cugat. En total, serien quinze jutges o jutgesses que haurien de tramitar assumptes a la localitat.
L’elaboració de l'estudi va ser acordada per Vallès i Lafuente després que el Congrés dels Diputats donés llum verda a la creació d’un partit judicial propi el 19 de desembre del 2024. Anteriorment, les reunions del batlle amb diferents actors implicats -el secretari d’Estat de Justícia, Manuel Olmedo; la diputada del partit Míriam Nogueras; o el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler- van refermar la voluntat santcugatenca. Amb l’aprovació al Congrés, es posava fi a una reivindicació iniciada fa més d'un quart de segle, traslladada en reiterades ocasions als governs de la Generalitat i l’Estat. De moment, l’Ajuntament disposa dels terrenys, de 10.678 metres quadrats, qualificats d’equipament, situats a l’avinguda de Can Volpelleres, on està previst que s'ubiqui el nou espai. "La pilota està a la teulada de la Generalitat", ha dit Vallès, que ha lamentat que no sigui una partida contemplada en la proposta de pressupostos. El TSJC prendrà la decisió final, amb un treball que permet tenir una radiografia del context actual.