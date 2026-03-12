La secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, espera que les restriccions al Parc Natural de Collserola a Barcelona s’aixequin quan “s’hagi eliminat al màxim la població de senglars” a la zona afectada. Massot, en una atenció als mitjans aquest dijous, ha dit que “s’estan destinant tots els recursos disponibles” per fer-ho possible. La secretària general ha fet una crida a la col·laboració ciutadana perquè no entri a l’espai natural i ha confirmat que es publicarà una resolució de prohibició per la pesta porcina africana. La responsable ha assenyalat que els 15.000 veïns que viuen en l’àmbit del parc podran accedir a casa seva, també seguirà el funcionament del transport públic i l’activitat educativa i de restauració.
Massot ha concretat que tant “l’objectiu” com “’l’estratègia” marcada és “rebaixar el màxim possible” la presència de porcs senglars al parc de Collserola, que ha xifrat al voltant del mig miler. Això vol dir, segons ha calculat, arribar a un animal per quilòmetre quadrat. “S’ha d’evitar que la malaltia vagi més enllà” de l’àrea afectada, ha afirmat, després que s’hagi detectat un cas d’un exemplar infectat al terme municipal de la capital catalana. La secretària general ha justificat el tancament total del parc per evitar la dispersió dels animals amb la presència de persones, la propagació de la malaltia a través del calçat i les rodes de les bicicletes, entre altres elements. I, per últim, per garantir “la seguretat” de les feines dels Agents Rurals per capturar porcs senglars i que no suposi “un risc per a ningú”. Tot i això, ha reclamat a les persones que “pel seu dia a dia” hagin d’accedir al parc estableixin “una rutina de desinfecció” quan s’entri o se surti dels límits de Collserola. Es tracta de, segons ha concretat Massot, de netejar amb una mica de lleixiu la superfície de les sabates, la roba, les rodes de bicicletes i vehicles que hagin estat en contacte amb el medi natural.
Més d’un miler de captures
El cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, ha detallat que des de la detecció del primer cas s’han caçat 1.100 exemplars. D’aquest total, gairebé la meitat han estat a la zona d’alt risc, a l’àrea de Cerdanyola, que va suposar el perímetre inicial de zero a sis quilòmetres. Pel que fa a l'àrea de risc més baix sospita que hi hagi entre 8.000 i 12.000 porcs senglars. Mur ha valorat positivament les mesures aplicades, perquè “han funcionat” i ha apuntat les barreres de contenció a la C-58, la C-16 i l’AP-7, amb més de 150 punts instal·lats. Alhora, ha posat en relleu que s’ha aconseguit que el virus no anés cap a la Catalunya Central o cap al parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “La malaltia està continguda dins els límits que es van preveure”, ha remarcat. El cap dels Agents Rurals ha explicat que en les tasques al parc de Collserola “en termes generals no es treballarà amb armes de foc” i ha indicat que s’empraran trampes, amb fins a una trentena (actualment n’hi ha 18), visors tèrmics, drons i la unitat canina.
Cinc milions de visitants a l’any
El Parc Natural de Collserola ha precisat que, de mitjana, rep anualment uns cinc milions de visitants, unes 5.000 ho fan en dies feiners i el cap de setmana la xifra s’enfila fins a 15.000 usuaris. El tinent d’alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha recordat que el que es demana a la ciutadana ja es va fer durant les restriccions per la pandèmia “i no va caldre multar a ningú”. Ha fet una crida “a la responsabilitat” de la població, però ha advertit que si s’incompleix la prohibició d’accés a Collserola “hi haurà la corresponent sanció”.