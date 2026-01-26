Sabadell busca alternatives davant el col·lapse de Rodalies: "No em puc permetre perdre un altre dia de feina"

Un plat de contrastos. Dilluns, amb la represa accidentada de la xarxa de Rodalies, l’allau de persones que esperen a l’estació d’autobusos del Centre contrasta amb l’arribada a comptagotes de passatgers a la boca de l’estació de tren de Sabadell Centre. Després de diverses interrupcions en el servei, la majoria d’usuaris de Rodalies han perdut la fe i han decidit optar per un altre mètode de transport. L’autobús A1 s’ha convertit en l’única alternativa de molts usuaris. L’escena es torna a repetir: trens cancel·lats sense avís a les pantalles i viatgers que improvisen solucions per no perdre un nou dia de feina.
La incidència al centre de control d'Adif de primera hora i la interrupció del servei ha tornat a fer trontollar els plans de molta gent. Diverses aturades del servei han esgotat la paciència de centenars d’usuaris que s’aplegaven des de primera hora a les estacions de la ciutat. "He arribat passades les set del matí a l’estació per anar a la Sagrera, on hi treballo. Però han cancel·lat trens i he marxat a casa. Ara, he vist que es reprenia el servei i hi he tornat, però res”, explica en Blai, veí del Centre. Malgrat que no s’ha anunciat per megafonia ni constava als canals oficials de Rodalies, personal de l’estació ha anunciat que no hi havien trens. Vint minuts després, però, arribava un comboi –menys concorregut del que és habitual un matí qualsevol a Rodalies– en direcció Martorell. La majoria d’usuaris han expressat la seva indignació, especialment, per la “desinformació” a les estacions.
La Cristina ha optat per sortir de bòlid de l’estació de Rodalies per anar amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). “Tinc una entrevista de feina a plaça de Catalunya a les 11 h. He sortit amb molta previsió (9h). Hauria preferit Renfe perquè és mitja hora, però FGC és molt més segur”, explica. Com ella, molts usuaris canvien de transport per por de no arribar a temps. La línia A1 de Moventis –que ha reforçat les línies interurbanes del Maresme i Vallès Occidental fins dimecres 28 de gener– s’ha convertit en el déu al qual resen molts viatgers.
L’Imad no té marge d’error. Treballa a una obra a la Sagrera i ja va quedar-se a terra divendres i dissabte. “He d’anar-hi tant sí com no. Si no arribo, agafaré un taxi. No puc faltar més”, diu, resignat. En Rubén també és usuari de la R4, però ben arribat a l’estació l’han informat que no circulaven trens. “A la Sagrera la R4 para. Aniré amb Ferrocarrils i després amb l’A1. Des de fa un any i mig va cada cop pitjor”, assegura. Tot i això, diu que no té por d’agafar el tren: “Aquestes coses passen, però crec que és segur. Amb l’autobús trigo 40 minuts fins a Fabra i Puig; amb el tren, 25”.
L’Angelica ho té més complicat: ha d’arribar fins a Molins de Rei. L’alternativa? En FGC fins a la Floresta i allà agafar un autobús. O la Dolores Díaz, que s’ho pren amb filosofia: “Vinc sovint amb Rodalies. De Segur de Calafell a Sants i de Sants fins a Sabadell. El més important és la seguretat, hi ha alternatives com l’autobús”, expressa.
El transport per carretera o FGC s’han convertit en l’alternativa: de fet, a partir de dilluns 26 de gener queda suspesa temporalment la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Sabadell, d’acord amb la instrucció de la Generalitat de Catalunya, de manera excepcional i mentre es mantingui la situació actual. Mentre la xarxa d’FGC, autobusos interurbans i el vehicle privat absorbeixen l’impacte de la inoperància actual de la xarxa de Rodalies, les pantalles continuen en silenci i els combois arriben amb comptagotes.