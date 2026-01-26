La falta d'aparcament torna al ple: "S'han de donar solucions"

El ple ha aprovat una moció del Partit Popular (PP), que tal com ha defensat la seva portaveu, Cuca Santos, té l'objectiu pràctic de millorar la gestió de l'aparcament a Sabadell, especialment en aquells barris on la situació és més complexa. Els vots del Govern, Sabadell en Comú Podem i el PP han permès aprovar la proposta, que ha rebut l'abstenció de Junts i els vots en contra d'ERC i Crida.
Santos assegura que "s'han de donar solucions" perquè els veïns de Sabadell pateixen una "dificultat creixent" per trobar aparcament "en gran part de la ciutat". Com, ha dit, al Centre o Ca n'Oriac, per la intensa activitat comercial i serveis; la Creu Alta o la Concòrdia, amb molta densitat urbana; o Can Llong, on "el creixement urbanístic no sempre ha anat acompanyat d'una planificació suficient de places". En altres barris, com Torre-romeu, Merinals o Can Rull, veïns utilitzen solars com a aparcaments improvisats per la manca d'alternatives.
"No plantegem crear una nova demanda sinó ordenar una realitat existent", ha dit la portaveu, que també ha defensat el vehicle privat en un moment precisament difícil per a la mobilitat per la crisi de Rodalies. Entre les propostes hi ha habilitar nous solars de manera temporal per poder-hi aparcar, dignificar descampats que ja s'utilitzen; revisar guals i retirar vehicles abandonats. La moció busca també complementar les iniciatives que ja està duent a terme el Govern per incrementar les places d'aparcament a tota la ciutat. "Tot el que té a veure amb l'aparcament forma part de les prioritats del Govern municipal", ha subratllat la tinenta d'alcaldessa Mar Molina.