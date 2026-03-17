Sabadell

FOTOS | Retiren un eixam d'abelles en ple carrer a Sabadell

La situació preocupava veïns i transeünts de la zona

Publicat el 17 de març de 2026 a les 09:37
Actualitzat el 17 de març de 2026 a les 09:40

Veïns i transeünts que passaven dilluns pel carrer Nou, al barri de Can Gambús, van observar amb sorpresa una actuació poc freqüent: la retirada d'un eixam d'abelles. Els residents havien avisat de la presència del rusc, un fet que preocupava els més habituals de la zona. La intervenció va permetre treure l'element de l'espai públic en el veïnat.

L'indret ha estat en les últimes hores en la primera línia mediàtica. Diferents veïns denuncien problemes creixents d’aparcament i canvis urbanístics que, asseguren, "posen en risc la tranquil·litat d’un espai que històricament ha estat un entorn familiar". Els denunciants avisen que l'espai està experimentant un augment “notable i constant” del trànsit i de la pressió d’aparcament. Actualment, viuen al voltant d'una cinquantena de persones a la zona.

Fotos de Juanma Peláez:

