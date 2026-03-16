Primer pas per reconvertir l’antiga fàbrica Tèxtil Riba en un bloc de 24 habitatges

La construcció de 24 habitatges a l’antiga fàbrica Tèxtil Riba, entre la Gran Via i els carrers de Blasco de Garay i Fèlix Amat (Centre) ha fet un primer pas administratiu per ser una realitat durant el 2028, segons la intenció dels promotors. La Junta de Govern Local n'ha aprovat aquest dilluns de forma inicial el Pla de millora urbana (PMU-151) impulsat per la promotora Molokai per construir-hi els nous habitatges. El tràmit encara s’allargarà diversos mesos abans de ser aprovat definitivament un cop superats els períodes d’exposició pública i al·legacions corresponents, previs a la sol·licitud de la llicència d’obres. L’illa afectada ocupa una superfície de 769,02 metres quadrats, segons fonts municipals, que inclouen l’edifici, protegit parcialment per l’Ajuntament per la seva singularitat com a exemple arquitectònic del moviment modern industrial del segle XX.
Edifici de 1960
Sobre la nau industrial, de 1960 i obra de l’arquitecte Gabriel Bracons (autor també de Cal Balsach, entre altres), els promotors volen construir un volum de tres plantes i coberta que busca “conjugar un edifici dels anys 60 amb un actual, molt modern i avantguardista que marcarà una fita”, segons detalla el promotor del projecte, José Manuel Maldonado. El projecte parteix de la planta baixa i primer pis originals rehabilitats, i hi incorpora una ampliació en alçada que manté distància amb la Gran Via, per allunyar-se del soroll del principal eix viari del municipi.
El projecte preveu mantenir l’accés per a vianants al lloc de l’original, i l’entrada i sortida de l’aparcament, a través del carrrer de Fèlix Amat. L’arquitectura la signa Albert Brito, del despatx Ofici: arquitectura (i professor a l’ESDi). Es preveu que els habitatges tinguin 1, 2 i 3 habitacions –ja estan en venda– i que comptin amb característiques com ventilació creuada, orientació sud de les terrasses i elevats nivells d’eficiència energètica. 14 pisos estaran ubicats a les plantes originals i 10 en l’ampliació superior.