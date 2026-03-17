Desallotjada la residència d'estudiants de Sabadell per un incendi

Més d'un centenar d'inquilins van haver de ser evacuats pel foc originat en una de les habitacions

  • Desplegament de Bombers al Llac Center -
Publicat el 17 de març de 2026 a les 09:19

La residència d'estudiants de l'Eix Macià ha tornat a ser notícia en les últimes hores. Més d'un centenar de persones van haver de ser desallotjades dilluns a la nit per culpa d'un incendi a la quarta planta d'una de les torres de l'edifici. Ràpidament, els Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins a l'indret amb quatre dotacions. L'avís va arribar minuts després de les nou.

El foc s'hauria originat en una de les habitacions de la quarta planta després que algú es deixés una paella amb oli al foc. L'indret es va omplir de residents evacuats i altres veïns de la zona expectants per l'escena. Les alarmes van sonar després que el fum s'escampés per l'edifici, provocant el neguit dels presents. Afortunadament, tal com apunten fonts del cos d'emergències, no consten persones ferides i la majoria dels estudiants van poder tornar a l'equipament durant la mateixa nit.

Al cap d'una hora i mitja, els efectius van poder tornar al parc. Les flames van cremar completament una de les cuines de l'habitació, però quan els bombers van arribar a la zona tothom estava desallotjat. Els estudiants del pis afectat i els del pis de sota no van poder tornar-hi a entrar per les afectacions provocades per l'incident. La residència es va fer càrrec de reallotjar-los. Un ensurt majúscul.

 

