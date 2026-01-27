La vida continua al Ripoll malgrat les restriccions per la pesta porcina

Veïns caminant, corredors i ciclistes es troben al riu Ripoll en una escena de vida quotidiana que, a primera vista, sembla del tot normal. Una imatge que contrasta amb la situació sanitària que viu el territori. Actualment, Sabadell continua dins la zona d’alt risc per a la pesta porcina africana, una malaltia vírica greu que afecta porcs domèstics i senglars, i que manté restringit l’accés al medi natural des de finals de 2025. Malgrat la prohibició vigent, als camins forestals i rurals del Ripoll s’hi continua veient activitat amb aparent normalitat. En molts casos, els usuaris asseguren que ho fan perquè no perceben cap risc real per a les persones o perquè desconeixen l’abast exacte de la normativa. Ascensión Lozano, que passeja per la zona de manera habitual, considera que “molts som conscients de les restriccions, perquè es parla del tema a la televisió, però realment no crec que hi hagi cap risc”.
La detecció de senglars morts amb pesta porcina africana a finals de novembre prop de Bellaterra va activar un dispositiu especial de contenció i la delimitació d’un perímetre de seguretat d’uns sis quilòmetres, dins del qual es troba Sabadell. En aquesta zona està prohibit accedir a camins forestals i rurals, fer activitats esportives o de lleure i circular pel bosc, ja que el virus pot desplaçar-se fàcilment a través del calçat o de les rodes de bicicletes i vehicles.
A l’inici de l’aplicació de la normativa, moltes persones van deixar d’utilitzar l’entorn del riu. És el cas del ciclista Joan Carles Pombo, que explica que “pel tema de les obres al riu i les restriccions per la pesta, vaig deixar de venir dues setmanes més o menys. Feia rutes diferents per no passar pel bosc”. Amb el pas de les setmanes i veient que l’activitat al Ripoll continuava amb normalitat, Pombo va canviar de criteri i defensa que “ara ja he tornat a fer vida normal, perquè penso que no hi ha cap problema en venir a fer esport sol o en petit grup. La pesta ha de passar i ja”. Un punt de vista similar expressa Manuel Muñoz, usuari habitual de la zona, que travessa el Ripoll per anar a cuidar el seu hort. “Al principi la gent estava molt més conscienciada, però fa unes setmanes que tots hem començat a venir de manera regular”, apunta. D’altra banda, alguns esportistes asseguren haver-se informat abans de tornar entorn del riu. David Molla, fa ciclisme amb un petit grup d’amics un cop a la setmana, i assegura que “després de setmanes sense venir, vam consultar amb els Mossos d’Esquadra i ens van dir que, per algunes àrees específiques, sí que podem anar en grups petits de tres o menys persones”. Molla destaca que confia al 100% en les decisions de les autoritats. “Fem cas a tot el que ens diuen per què si hi ha una normativa i n’hi ha restriccions serà per algun motiu”, subratlla.
Tot i això, hi ha veïns que reconeixen que en cap moment han deixat de freqüentar l’entorn del Ripoll i que han fet vida normal, fins i tot als inicis. És el cas de Marc Izquierdo, que afirma que “he vist en tot moment a gent per aquí, i per això no ho he parat de fer”. Una visió compartida per Luisa Villar, que passeja el gos per la zona de manera habitual. “L’únic risc que veig és trobar-se a un porc senglar; fora d’això, no hi ha cap perill".