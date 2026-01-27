Un desembre i gener marcat pels paraigües

En els darrers cinquanta-un dies, el període comprès entre l’1 de desembre i el 25 de gener, ambdós inclosos, a Sabadell ha plogut el 40% dels dies, amb una precipitació igual o superior al litre. Un fet insòlit en els darrers disset anys, des que va entrar en funcionament l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.
Segons l’Atles Climàtic de Catalunya (1991-2020), la precipitació total mitjana del darrer i primer mes de l’any, s’ha situat en les darreres tres dècades entre els 40 i 60 mm mensuals. Enguany, aquests registres han quedat esmicolats: fins al dia d’avui –25 de gener– la precipitació des de l’u de desembre, segons les dades extretes de l’estació automàtica del Meteocat situada al nord de la ciutat, ha quadruplicat la mitjana dels darrers trenta anys, situant-se als 251, 7 litres.
Per posar en context aquestes dades, només el mateix període del 2020 va apropar-se als registres d’enguany (237,1). Si se suma la precipitació registrada en el període 2010-2026, a excepció del període actual i el del 2020, la precipitació total acumulada és un 50% superior a la del 2025-2026 (483,1 mm). Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el desembre del 2025 es va convertir en el més plujós del segle XXI.
En aquests prop de dos mesos, el pas de diverses borrasques –Francis, Goretti, Harry, Ingrid i la darrera Joseph– expliquen una situació anòmala en aquests mesos de l’any, en què històricament no destaquen per ser mesos especialment plujosos. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya (1991-2020), a Sabadell, durant l’hivern la precipitació mitjana de les darreres tres dècades se situa entre els 100 i 150 mm, registres que també han quedat en paper mullat, quan tot just ens trobem a l’equador de l’estació més freda de l’any.
Gener de fred i molt plujós
En aquestes tres primeres setmanes del primer mes de l’any, en prop de la meitat dels dies –10 de 25– s’han registrat precipitacions, acompanyades de temperatures molt fredes. Segons les dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, el gener d’enguany també va camí de batre rècords pluviomètrics. Fins diumenge passat, la precipitació total registrada s’ha situat als 106,7 litres, convertint-se, de moment, en el segon millor registre des del 2010, només superat pel 2020, amb 134,8 mm.
Pel que fa a la temperatura, en aquest gener s’han registrat temperatures mínimes màximes per sota els 0 graus, en tres dies. El dia de Reis i el 7 de gener, el termòmetre de l’estació del Meteocat situada al nord de la ciutat va registrar temperatures per sota els 3 graus.
En els pròxims dies, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts i dimecres hi ha altres probabilitats que la pluja torni a fer acte de presència a la nostra ciutat. A la segona meitat de la setmana, de moment, no s’esperen precipitacions, fins a la setmana vinent, amb una nova baixada de les temperatures acompanyades de precipitacions, que podrien convertir el mes de gener en el més generós de precipitacions des de l’entrada en funcionament de l’estació automàtica, a finals de la primera dècada del segle XXI.