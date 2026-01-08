Un any dels més plujosos de la darrera dècada

Sabadell ha deixat enrere un 2025 especialment generós en pluviometria, sent l’any amb registres més abundants des de la pandèmia. Segons les dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en els darrers dotze mesos la precipitació total acumulada va situar-se als 818,8 litres, empès per un tram final d’any molt generós, en què en les darreres dues setmanes d’any es van acumular prop de 100 litres, juntament amb el mes de març, amb més de 170 mm, i un juliol que va fregar els 100 litres.
A Sabadell, en la darrera dècada, en només tres anys –2018, 2020 i 2025– el pluviòmetre situat al Nord de la ciutat ha registrat precipitacions en anys naturals superiors als 800 litres. “La primavera del 2025 va ser la més plujosa de les darreres dècades a gran part del país, i destaca el mes de març, que va ser extremadament plujós.
Els tres mesos, març, juliol i desembre, destaquen perquè cadascun ha registrat la precipitació mensual més elevada d’aquests mesos en el segle XXI”, apunten des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si pluviomètricament ha estat un any generós, la temperatura mitjana també ha sigut una de les més altes dels darrers anys a la ciutat. En els darrers dotze mesos, la mitjana del mercuri s’ha situat als 15 °C, per sota les registrades el 2024 i 2023, i més de mig grau per sobre la registrada ara fa quatre anys. “L’anomalia de la temperatura mitjana global de gener a novembre de 2025 es troba 0,60 °C per sobre de la mitjana de 1991-2020. Aquestes anomalies són idèntiques a les registrades per a tot l’any 2023, actualment el segon any més càlid”, expliquen des del Meteocat.
De tot l’any, a Sabadell destaca un juny molt calorós, amb temperatures màximes registrades superiors als 35 ºC, entre els dies 27 i 1 de juliol, amb valors d’anomalia que van superar els +4 °C respecte a la mitjana 1991-2020. A l’Observatori Fabra de Barcelona es va mesurar la temperatura més alta de la sèrie (1914-2025) en un mes de juny, amb 37,9 °C el dia 30, que van superar els 37,7 °C del 28 de juny de 2019. També cal recordar l’onada de calor del 8 al 18 d’agost; va presentar un pic de calor especialment destacat a Sabadell, el dia 16, amb una temperatura màxima que es va enfilar fins als 38,1 °C, i és “una de les onades de calor més intenses i persistents registrades a Catalunya”, afegeixen des del Meteocat.
Segons els resultats publicats fins ara pel Programa Copernicus d’Observació de la Terra, impulsat per la Unió Europea, i amb dades fins al novembre, es constata que l’any 2025 està actualment empatat amb el 2023 com el segon any més càlid registrat,segons les noves dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S).
Si l’any acaba com un dels més càlids, el Nadal d’enguany –període del 20 de desembre al 6 de gener– ha sigut un dels més freds, protagonitzat per l’onada de fred de principis del 2026, amb glaçades i temperatures molt baixes (la matinada de dimecres passat el termòmetre de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari va registrar una temperatura mínima de -3,4 °C), provocades per una massa d’aire polar.
Ventades
Ahir dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya va actualitzar l’avís de situació meteorològica de perill des d’aquest dijous al vespre i fins divendres, en què s’esperen dues jornades de fortes ratxes de vent. Segons informen des del Meteocat, a partir de les 18 h d’aquest dijous 8 de gener, coincidint amb la tornada a l’escola, es preveuen ratxes de vent màximes de 20 metres per segon. El grau de perill de l’episodi és de 3 sobre 6, segons el Meteocat.
Pel que fa a consells generals, es recomana minimitzar els desplaçaments i evitar tota mena d’activitats a l’aire lliure, especialment en el cas de menors o persones vulnerables. En sortir al carrer, es recomana evitar travessar parcs o zones amb molta vegetació per precaució davant la possible caiguda de branques.