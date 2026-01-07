El Corte Inglés estrena les seves rebaixes d'hivern amb grans descomptes a botiga, web i app

El Corte Inglés comença avui dimecres 7 de gener la seva campanya de rebaixes d'hivern que estarà activa fins al pròxim 28 de febrer. Els descomptes i promocions a la web i app estaran disponibles des del 6 de gener.
El Corte Inglés ofereix per aquestes rebaixes d'hivern una àmplia gamma d'articles a preus molt atractius en totes les seves àrees de venda. Des del primer dia es poden trobar grans descomptes en departament com moda, accessoris, esports, sabateria, llenceria, casa i joiera, entre altres.
Unes rebaixes que en moda Dona arranquen amb descomptes de fins al 50% en firmes com Woman El Corte Inglés, Woman Fiesta, Woman Limited, Southern Cotton, Tintoretto i Couchel, DKNY i Boss Orange, entre altres, destacant també un estalvi de fins al 40% en la firma Lloyd's, amb una àmplia selecció de prendres.
En el departament de Jove Ella s'ha de destacar les marques més reconegudes de El Corte Inglés, com són Easy Wear i Green Coast, que tindran una selecció d'articles i peces amb fins a un 50% de descompte en els primers dies de campanya.
Moda Home arranca les rebaixes amb una àmplia oferta de fins a un 40% d'estalvi en vestits i blazers de Emidio Tucci, una selecció de peces de Dustin i jerseis i peces d'exterior de Lloyd's.
I en el departament de Jove Ell, firmes exclusives de El Corte Inglés com Green Coast i Easy Wear oferiran una àmplia selecció de producte amb un 50% de descomptes des del principi, i reconegudes marques com El Ganso i Silbon amb descomptes de fins al 50%.
A l'àrea d'Infantil hi ha preus molt rebaixats en marques com Gap, Gocco, Levis, Kids i Baby El Corte Inglés entre altres, que des dels primers dies de campanya tindran fins a un 50% d'estalvi respecte al seu preu habitual. A més, la marca Cononut comptarà amb descomptes de fins al 40%.
En la Sabateria, tant d'home com de dona i infantil, hi haurà nombroeses marques amb descomptes del 40% i 50%. Entre les opcions que es poden trobar, Sckechers, Geox, MMK i Adidas, que tant en calçat d'home, dona i infantil, tindran articles fins a un 40% de descompte. Latouche i Tintoretto són marques punteres que estrenen rebaixen amb fins a un 50% de descompte en una àmplia selecció de sabates i botins.
En Llenceria i roba interior, les marques Chantelle, Passionata, Maidenform, Playtex i Promise, entre altres, oferiran aquests primers dies de rebaixes una gran selecció de producte fins al 50% de descompte, així com la firma exclusiva de El Corte Inglés, Énfasis, que comptarà amb una selecció de pijames i camisons al -50%.
En les àrees de Bosses de mà, complements i accessoris, les marques Herschel i Rains s'ha unit a aquests primers dies de rebaixes amb una àmplia selecció de motxilles amb un 30% de descompte, destacant també Guess, Alan Paine, Kangol, Mirto i Pertegaz que tindran una selecció de bufandes, gorros, gorres i guants al -40%. Per la seva part, Desigual i Kipling participen en aquestes rebaixes amb fins a un 50% d'estalvi en bosses de mà i carteres. També tindran fins a un 50% de descompte les bosses de mà de les firmes Tintoretto i Jo&Mr Joe.
A Joiera, Bijuteria i Rellotgeria, s'ha de destacar una gran selecció d'articles de la marca Diamonds El Corte Inglés al 30% de descompte; així com nombroses firmes nacionals i internacionals que s'han sumat a aquest inici de les rebaixes amb descomptes que van des d'un 15% fins a un 50% d'estalvi.
A l'àrea de Bellesa, El Corte Inglés ha volgut ressaltar el sèrum hialurònic B5 de La Roche Posay al -25%; el double serum ulls de Clarins de 20 ml al -40%; eau de Toilette de 300 ml de Calvin Klein per 47,95 euros i la barra de llavis de Yves Saint Lauren al -45%.
El Corte Inglés també ofereix rebaixes en totes les àrees d'Esports, des de tèxtil, calçat, complements i accessoris esportius. En sabateria esportiva, es poden trobar el 40% de descompte en marques com Nike, Adidas, Under Armour i Puma. Una selecció de peces esportives de Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, Quiksilver, Mountain Pro, Columbia, The North Face i Salomon sortiran, també, en l'arrencada d'aquestes rebaixes, amb fins a un 40% de descompte. I per als aficionats al pàdel, hi haurà pales amb fins a un 50% d'estalvi respecte del seu preu habitual.
En roba de Llit i Casa, es podrà trobar una selecció de jocs de llit, fundes nòrdiques, estores, coixins, llençols, tovalloles i barnussos amb un 30%, 40% i fins al 50% de descompte.
I en l'àrea de Mobles i Casa, hi haurà fins a un 30% de rebaixa en mobles de saló i dormitoris; i fins a un 20% en una selecció de sofàs i butaques. Els articles de menatge, decoració i il·luminació ofereixen descompte de fins al 40%; a més de propostes especials com les olles de pressió de WMF amb un 30% de descompte, o la bateria de cuina d'alumini forjat Excellent Pro de marca El Corte Inglés que està al -40%.
En Cultura i Oci hi haurà una selecció de figures de Funko Pop a 10,95 euros; un 20% de descompte en música per la compra de dos o més discs i fins a un 50% en la marca The Shop.