ARA A PORTADA

Diari de Sabadell

Incendi a l'interior d'un restaurant japonès de Sabadell

Els fets han tingut lloc la matinada de diumenge a dilluns

  • Un camió de Bombers al parc -
Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 09:42
Actualitzat el 09 de febrer de 2026 a les 09:43

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat la matinada de diumenge a dilluns en un incendi que s'ha produït a l'interior del restaurant japonès Wordeli, a la ronda Ponent de Sabadell. El cos d'emergències va rebre l'avís pocs minuts després de la mitjanit. El foc s'hauria originat a l'interior del local. Afortunadament, no hi ha persones ferides, ja que el negoci es trobava tancat en aquell moment.

L'establiment té uns 1.000 metres quadrats, amb planta baixa una primera, amb dues naus i diverses sales. Un fet que ha provocat un gran desplegament i l'expectació dels veïns. Els bombers van accedir a l'interior del local i van localitzar l'incendi a la zona del menjador i de la barra de bar.

Notícies recomenades