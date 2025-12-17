El ‘tour’ de Joan Laporta pel Vallès després del bitllet per als vuitens de la Copa

Menys de 24 hores després de ser a la llotja del Pedro Escartín de Guadalajara, on el FC Barcelona va aconseguir el pas als vuitens de la Copa del Rei, el president de l’entitat blaugrana serà aquest dimecres al Vallès Occidental.
La primera parada del ‘tour’ vallesà serà a Terrassa, per inaugurar la nova seu de la Penya Barcelona 1900, juntament amb l’egarenc Dani Olmo. Si tot va sobre el guió previst i no hi ha cap contratemps d’última hora, tot apunta que Joan Laporta serà a les instal·lacions de Movento Stern Mercedes-Benz, per posar el seu granet de sorra en una nova edició de la ja consolidada Nit Solidària, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell. Una iniciativa solidària promoguda per la companyia nascuda a Sabadell Moventia, destinada a recaptar fons per al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu.
El president Laporta encapçalarà una representació blaugrana en què també s’espera l’assistència de l'adjunt a la presidència i l'assesor Enric Masip; el director esportiu del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', i el coordinador de l’àrea de futbol Bojan Krkic.
A més de la delegació blaugrana s’hi reuniran personalitats i ambaixadors del concessionari del món cultural, esportiu i gastronòmic, incloent-hi figures com Antonio Orozco, Miki Núñez, Joan Dausà, Sara Roy, Beth, Laura Escanes, Maria Vallespí, Llucià Ferrer, Santi Millán, Carles Pérez, el Gran Germán, Laia Ferrer, Marta Marrero, Núria Picas, Claudia Tremps, Nandu Jubany, Marc Ribas, i Lluc Crusellas.