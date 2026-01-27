Busquen una menor desapareguda a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar Salma Kissami, desapareguda des del passat diumenge a la tarda. El cas ha estat denunciat a la policia catalana, que ha activat els protocols i mecanismes pertinents en aquests casos. La persona pren medicació, un fet que afegeix neguit al seu entorn més directe.\r\n\r\nFonts de la família demanen contactar amb el 112 en cas de tenir alguna pista de la seva localització. La noia té 15 anys i es va fugar diumenge a la tarda d'un centre residencial d'acció educativa de Sabadell, on havia ingressat hores abans d'escapar-se. La família és de Mollet. En les darreres hores, han rebut indicis que podrien apuntar que es trobaria en el municipi del Vallès Oriental, fins a on s'hauria desplaçat amb autobús. Tot i això, no hi ha proves evidents que confirmin aquest extrem. La recerca continua en marxa en diferents punts de la rodalia de Sabadell.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBusquen una menor desapareguda a Sabadell\r\n\tCedida\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n