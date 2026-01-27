FOTOS | Swing contra la barbàrie per recordar les víctimes de l'holocaust

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell s'ha omplert de gom a gom aquest dimarts, 27 de gener, en l'acte de commemoració del dia internacional en memòria de les víctimes de l'holocaust. Un acte que anualment se celebra al monòlit dedicat a aquesta qüestió situat a la plaça de Montserrat Roig, però que enguany s'ha traslladat al consistori per la pluja. De totes maneres, l'Ajuntament preveu dipositar aquest dimecres, dia 28, els rams de l'ofrena floral al monòlit.
El grup Swingcopats ha estat l'escollit per amenitzar l'acte amb diverses actuacions perquè el swing, com el jazz, va ser un dels estils de música perseguits pel nazisme, la qual cosa, alhora, va ser contestada amb un moviment de resistència davant el totalitarisme. L'acte també ha seguit el fil del lema 'Unint generacions' que ha elaborat l'Holocaust Memorial Day Trust.
L'acte ha volgut remarcar que, tot i que faci 81 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz, s'ha de continuar explicant què va passar perquè no torni a ocórrer. Concretament a Sabadell, 63 persones que van néixer o vivien a la ciutat van ser deportades a aquest camp d'extermini, on 40 de les quals van morir i 23 van sobreviure, segons les dades del consistori. Aquesta seixantena de persones L'alcaldessa, Marta Farrés, ha recordat que "darrere de cada nom hi ha una família i una vida truncada" i ha fet una crida a defensar la convivència perquè "no es construeix sola, es defensa cada dia". "La memòria democràtica no va només de recordar què va passar sinó de preguntar-nos si actuem o callem, si ens posicionem o mirem cap a una altra banda", ha afegit Farrés.
El president de l'Amical de Mauthausen, Joan Manel Calvo, ha subratllat que el 'Mai més' que van invocar els supervivents del camp de Mauthausen en el seu alliberament el 1945 "està lluny de complir-se si observem els conflictes actuals que afecten la vida de milions de persones en diverses parts del món: Ucraïna, Palestina, Síria, Somàlia, Iemen, Iran..." perquè "el Tercer Reich va ser derrotat, però les idees que el van impulsar van sobreviure adaptades i camuflades en discursos actuals que es difonen i viralitzen sense filtre ni control". Segons Calvo, les idees dels partits d'ultradreta actuals han de ser "socialment aïllades i els que les representen han de sentir aquest aïllament", alhora que ha fet una crida a les forces democràtiques a no blanquejar la ultradreta i evitar la seva institucionalització. "No és només qüestió de recordar la història, sinó d'enfrontar-se amb fermesa contra els qui la banalitzen o qüestionen determinats drets de grups o minories", ha afegit.
Representants de víctimes i col·lectius perseguits pel nazisme, així com tots els grups municipals i múltiples entitats locals han estat presents al Saló de Plens. També les besnebodes d'Eugeni Arqués Simó, un dels sabadellencs que van ser deportats, Núria i Roser Basaurto, vingudes de Mèxic. Han mostrat el seu agraïment per la tasca compartida entre institucions i entitats per recuperar la memòria dels exiliats.