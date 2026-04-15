Troben un porc senglar mort a pocs metres del bosc de Can Deu

Troben un porc senglar mort en una zona pròxima al bosc de Can Deu. Aquest matí, al voltant de les 9:30 h, uns veïns de Sabadell han alertat els Agents Rurals de la presència d'un porcí sense vida a un prat paral·lel a la carretera de Matadepera. De moment, no es coneixen les causes de la mort de l'animal i no s'ha confirmat si té res a veure amb el brot de pesta porcina africana que corre per les zones rurals. Tot i això, els efectius han agafat mostres per poder analitzar si hi ha alguna vinculació o no amb la malaltia. A part, segons ha pogut saber el Diari, els agents han hagut d'acudir aquest mateix matí en una altra zona del Vallès Occidental pel mateix motiu. Els accessos a les zones boscoses continuen restringides a la ciutadania i des de l'Ajuntament de Sabadell i el cos d'efectius rurals recorden que cal seguir les recomanacions establertes per la Generalitat i els consistoris. \r\n\r\nD'altra banda, el Departament d’Agricultura va confirmar la setmana passada onze nous positius de pesta porcina africana en senglars, un d’ells a Sant Quirze, fet que eleva el total a 252 casos dins la zona d’alt risc, segons les darreres dades oficials. En total, es van analitzar 343 mostres, de les quals 11 van resultar positives, situant la taxa d’infecció en el 3,21%. Davant aquesta situació, el conseller Òscar Ordeig va proposar fa uns dies ampliar els mesos de caça per reforçar el control de la població, mentre es mantenen mesures com la instal·lació de trampes, els tancaments i el desplegament de més de 2.000 efectius per contenir el brot.\r\n