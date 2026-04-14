L'antiga Sabadell-Estació dels FGC al barri de Gràcia; la seu del Banc Sabadell a Sant Cugat; l'auditori del Museu Reina Sofía de Madrid, etc. Només són tres exemples d'obres de les múltiples que porten el segell de l'arquitecte sabadellenc establert a Barcelona Jaume Bach. I aquest dijous 16 d'abril, a les 19 h al Saló del Teatre Principal, rebrà un homenatge per la seva trajectòria a la seva ciutat natal. És un acte gratuït, obert a tothom i l'organitzen la delegació del Vallès del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i l'Ajuntament de Sabadell. Durant l'esdeveniment també es presentarà el llibre Jaume Bach. Arquitecte, que recull una trentena de principals obres de la seva carrera professional amb textos de diversos autors i fotografies del seu fill Eugeni Bach.
Al Teatre Principal hi assistiran la presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC, Sandra Bestraten; l'arquitecte Eugeni Bach; el periodista sabadellenc Llàtzer Moix i el mateix Jaume Bach. L'arquitecte Cesc Camps, vinculat al COAC, explica que Jaume Bach "és un arquitecte relativament desconegut a Sabadell, però té una trajectòria professional espectacular". En destaca les diverses obres esmentades anteriorment i, també de Sabadell, els pisos de Vimusa que hi ha entre la Gran Via i la carretera de Prats. Escoles, places, caves, l'estadi olímpic de Terrassa, són altres exemples de l'arquitectura de Jaume Bach.
Camps recorda que Bach va començar la seva trajectòria professional a la dècada dels anys 70 i apunta que "és un exemple de l'arquitectura emergent de l'època democràtica, de l'explosió de l'arquitectura catalana a tot arreu. Forma part del grup, juntament amb altres, d'aquesta fornada d'arquitectes excepcionals que donen el nivell arquitectònic que té Catalunya, i Barcelona en especial, reconegudíssim". Espanya, Alemanya, Àustria, Itàlia són països on podem trobar projectes seus.
L'homenatge serà un primer tast de les activitats que també se celebraran a Sabadell amb motiu de la capitalitat mundial de l'arquitectura que aquest any 2026 ostenta Barcelona. A la nostra ciutat es preveuen activitats entre setembre i desembre, entre les quals hi haurà guies per conèixer el patrimoni arquitectònic local, conferències sobre habitatge, exposicions i altres iniciatives.