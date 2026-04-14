Sabadell commemora els 95 anys de la proclamació de la Segona República a la ciutat

La bandera de la Segona República Espanyola oneja a l'Ajuntament de Sabadell. Aquest 14 d’abril del 2026 s'han complert 95 anys d’un dels moments més significatius de la història contemporània de l’estat espanyol i la Junta de Portaveus ha aprovat una iniciativa perquè onegi la característica bandera durant aquest dimarts. Des de l'Ajuntament de Sabadell asseguren que l'han fet onejar perquè "Sabadell és una ciutat compromesa amb la memòria democràtica que en promou la recuperació i la difusió" i que cada 14 d'abril es volen reivindicar "els valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat”. La moció s’ha aprovat per majoria amb els vots a favor del PSC, La Crida i SBD En Comú Podem, el vot en contra del PP i de l'ultradreta, i l’abstenció d’ERC i Junts. La iniciativa ja s'ha dut a terme en altres ocasions.
A Sabadell la proclamació de la República va ser rebuda amb entusiasme i va ser el segon municipi de tot Catalunya a declarar-la. Davant d'això, els carrers es van omplir de ciutadans que celebraven el canvi polític i les expectatives de progrés social, educatiu i cultural. El 12 d’abril de 1931 es van celebrar les primeres eleccions municipals des de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, amb una alta participació. A Sabadell s'hi van presentar tres candidatures i la coalició republicana d’esquerres va obtenir una victòria força evident.
Dos dies més tard, la tarda del 14 d'abril, els regidors republicans i el Comitè Revolucionari van ocupar l’Ajuntament de Sabadell i van proclamar el nou règim des del balcó, enmig d’una gran mobilització popular i escenes d’eufòria als carrers. Durant aquella tarda, l'alegria i l'eufòria regnava a la capital vallesana, on es va celebrar una manifestació multitudinària amb fortes mobilitzacions i actes populars. Finalment, dos dies després es va constituir finalment el nou ajuntament republicà i federalista, que va durar fins al 1939, quan va començar la Guerra Civil.