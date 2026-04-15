"Era un dels nens d'aquella primera expedició a l'Everest": quan Catalunya va ser el país més alt del planeta

No tothom pot presumir d'haver estat a 8.848 metres d'altitud. I menys, que ho ha fet per coronar una muntanya com l'Everest. Un dels protagonistes de la fita és Carles Vallès, que serà aquest dijous a Castellar amb motiu de la projecció del documental Everest 1985, dirigit per Joel Badia. "Vaig fer 27 anys allà. Era un dels nens de l'expedició. Quan ens trobem, encara em diuen el nen, tot i que el juliol en faré 68", riu. Era el 28 d'agost de 1985 i Catalunya arribava, per primera vegada, al sostre del món. Aquell èxit va marcar un abans i un després per a l'alpinisme català i es va convertir en un fet simbòlic per a tota una generació. Era la tercera temptativa, pujant pel vessant del Tibet. I no s'ha tornat a repetir mai en plena època monsònica. "Veient la perillositat, la Xina va tancar els permisos per tota aquesta banda", ressalta.
Vallès rememora desenes d'anècdotes de l'ascensió. "El 85 estàvem sols a la muntanya. Tot i que van aparèixer un grup francès i un altre japonès al final de l'expedició, anaven per vies diferents", recorda. Aleshores, no hi havia internet, ni previsió meteorològica, i la informació que tenien era molt escassa. "Passàvem pel segon esglaó [un punt crític i icònic en la ruta] i teníem poca informació. Havíem parlat amb els xinesos que l'havien fet l'any 1975, però encara érem un país tancat i no teníem massa detalls. Per sort, això ha fet un gran canvi". La clau va ser la cooperació. El treball en equip i l'interès d'entitats com Caixa de Barcelona. Tothom va empènyer. "D'aquella època neix l'expressió 'hem fet el cim', que era del grup promotor que va donar suport econòmic a l'expedició. Allò ens va fer anar creixent. I ens vam adonar de la força del repte. El president va arribar a dir: Catalunya ha sigut, per uns instants, el país més alt del planeta. I era cert. En tornar, no érem tan conscients d'haver despertat aquest esperit patriòtic. Però així va ser. Va haver-hi una rebuda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona que ens va superar", admet.
L'assimilació, confessa Vallès, va arribar més tard. "Qualsevol muntanyenc entendrà que, quan arribes a dalt, tens una preocupació, que és baixar. Va ser brutal, perquè el vam pujar sense equips d'oxigen. Vam arribar físicament molt cansats. A dalt, t'adones que hem fet una cosa única. Era molt tard i sabíem que el descens seria compromès i perillós. Se'ns va fer de nit i vam improvisar un bivac a 8.700 metres d'altura sense res. Sobreviure una nit que va ser duríssima. Ho vam fer gràcies a l'experiència d'altres cims importants que havíem coronat. Ens va fer encertar la tècnica. Vam fer un forat a la neu, com una cova. Vam dormir abraçats, comunicant-nos l'escalfor". L'endemà, van anar baixant fins al camp base, on van poder celebrar l'èxit assolit.
La projecció, a l'Auditori
El Club Cinema Castellar Vallès (CCCV) i el Centre Excursionista de Castellar (CEC) portaran el documental a la pantalla de l'Auditori aquest dijous, a les 20.30 h. Es tracta d’un migmetratge de 35 minuts que reviu la història. A més de Vallès, la sessió comptarà amb la participació de dos integrants més d’aquella expedició, els alpinistes Jordi Camprubí i Lluís Gómez, i serà conduïda pel castellarenc Martí Llobet, membre del CEC. L'obra barreja imatges del moment, amb altres filmacions en dues ascensions del 2025, quan es complien els 40 anys de l'efemèride. "És una pel·lícula documental diferent. No només per recordar, sinó també per mostrar la vivència que hem tingut passats quaranta anys, que som un grup cohesionat, que es continua veient, malgrat que tots hem fet la nostra vida després", diu Vallès, que té cinc 8.000 al currículum.
Everest 1985 (2025) és una història d’aventura, de superació i, per damunt de tot, d’amistat. Tal com assenyala el seu director, Joel Badia, “70 anys és la seva mitjana d’edat en l’actualitat, però mantenen un esperit muntanyenc i una amistat que era indispensable mostrar en aquest film”. Les entrades, gratuïtes per als socis del cineclub i del Centre Excursionista, es poden adquirir a través d'internet. L'objectiu és transmetre la seva experiència a través d'un col·loqui després de la projecció. "L'èxit de l'Everest va ser el treball en equip. L'amistat era bàsica llavors i continua sent-ho avui", tanca Vallès.