Qui era Esteve Valls Baqué, l’últim resident al casal del carrer de Sant Antoni?

La instal·lació d’una tanca provisional al davant de la façana del carrer de Sant Antoni, 31-33, al Centre, ha provocat que la mirada es torni a fixar en aquell casal, que està protegit per l’Ajuntament. Es tracta de la casa on va viure i va morir Esteve Valls Baqué, tal com titulava el Diari de Sabadell del dimarts 17 de maig de 1994: El pintor Valls Baqué morí sol a la seva casa pairal. El subtítol recordava que “era reconegut com la figura més inquietant de l’art sabadellenc”. Nascut el 1910, el divendres anterior a la seva defunció els seus amics el van trobar mort a la casa del carrer de Sant Antoni, on va viure tota la vida menys una època a Caldes de Montbui.
El pintor i escultor sabadellenc Camil Fàbregas el recordava així en l’article Esteve Valls Baqué, pintor sabadellenc, publicat al Diari l’11 de juny de 1994: “De la mateixa manera que ell tenia un tarannà personal i tancat en ell mateix, la seva pintura és un reflex del seu sentir íntim i tancat. Mireu, si no, la seva obra i la trobareu una mica aspra, potser pobra, a voltes un poc, molt poc, esbojarrada, però sempre hi trobareu una ànima, uns sentiments i una devoció amorosa i personal per la natura”.
L’historiador local Andreu Castells, al monogràfic L’art sabadellenc, fa aquesta descripció de la seva pintura: “És expressionista i queda reflectida en temes d’interiors de llars de la ciutat, llars tristes pintades amb grisos, amb mobles de sèrie, amb uns passadissos llargs, unes habitacions fosques i una tristesa remarcada”. Camil Fàbregas recorda que Valls va aprendre del mestre Antoni Vila i Arrufat en una casa que Joan Vila Cinca tenia a l’actual carrer de Jardí. I, juntament amb el propi Fàbregas i Marius Vilatobà van estudiar “tots els cursos i ben aprovats” a l’Escola Oficial de Belles Arts, al Pla de Palau de Barcelona.
La publicació del Diari amb motiu de la seva mort també apunta que “al funeral, oficiat ahir [16/05/1994] al matí a l’església de Sant Fèlix, la notable concurrència torna a posar de relleu l’apreci pel pintor, la seva personalitat i la seva obra, tanmateix poc coneguda”.