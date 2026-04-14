Qui era Esteve Valls Baqué, l’últim resident al casal del carrer de Sant Antoni?

Va ser un pintor molt tancat en si mateix, com el recorden referents de l’època com Camil Fàbregas i Andreu Castells

  • Retrat d'Esteve Valls Baqué. Dècada de 1970 -
Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 13:09
Actualitzat el 14 d’abril de 2026 a les 13:10

La instal·lació d’una tanca provisional al davant de la façana del carrer de Sant Antoni, 31-33, al Centre, ha provocat que la mirada es torni a fixar en aquell casal, que està protegit per l’Ajuntament. Es tracta de la casa on va viure i va morir Esteve Valls Baqué, tal com titulava el Diari de Sabadell del dimarts 17 de maig de 1994: El pintor Valls Baqué morí sol a la seva casa pairal. El subtítol recordava que “era reconegut com la figura més inquietant de l’art sabadellenc”. Nascut el 1910, el divendres anterior a la seva defunció els seus amics el van trobar mort a la casa del carrer de Sant Antoni, on va viure tota la vida menys una època a Caldes de Montbui. 

El pintor i escultor sabadellenc Camil Fàbregas el recordava així en l’article Esteve Valls Baqué, pintor sabadellenc, publicat al Diari l’11 de juny de 1994: “De la mateixa manera que ell tenia un tarannà personal i tancat en ell mateix, la seva pintura és un reflex del seu sentir íntim i tancat. Mireu, si no, la seva obra i la trobareu una mica aspra, potser pobra, a voltes un poc, molt poc, esbojarrada, però sempre hi trobareu una ànima, uns sentiments i una devoció amorosa i personal per la natura”.

  • Bodegó. Oli autoria d`Esteve Valls Baqué. Publicat a l`Almanac de les Arts de 1925

L’historiador local Andreu Castells, al monogràfic L’art sabadellenc, fa aquesta descripció de la seva pintura: “És expressionista i queda reflectida en temes d’interiors de llars de la ciutat, llars tristes pintades amb grisos, amb mobles de sèrie, amb uns passadissos llargs, unes habitacions fosques i una tristesa remarcada”. Camil Fàbregas recorda que Valls va aprendre del mestre Antoni Vila i Arrufat en una casa que Joan Vila Cinca tenia a l’actual carrer de Jardí. I, juntament amb el propi Fàbregas i Marius Vilatobà van estudiar “tots els cursos i ben aprovats” a l’Escola Oficial de Belles Arts, al Pla de Palau de Barcelona. 

  • Esgrafiats de tipus colonial a la façana de la casa del carrer Sant Antoni, 31, propietat de la família Valls Baqué

La publicació del Diari amb motiu de la seva mort també apunta que “al funeral, oficiat ahir [16/05/1994] al matí a l’església de Sant Fèlix, la notable concurrència torna a posar de relleu l’apreci pel pintor, la seva personalitat i la seva obra, tanmateix poc coneguda”.

Notícies recomenades