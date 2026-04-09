Instal·len una tanca de protecció provisional a dues cases del Centre

L’Ajuntament de Sabadell ha reclamat a la Generalitat de Catalunya que tanqui de forma preventiva un perímetre de protecció al voltant de la façana de dues cases protegides al carrer de Sant Antoni, 31-33 (Centre), segons confirmen fonts municipals. El tancament s’ha fet efectiu en els darrers dies, cosa que redueix la vorera de pas per als vianants.
Es tracta de dues cases de les quals queden la façana i murs interiors, no la coberta. L’estat de conservació és “dolent”, segons la fitxa del pla de patrimoni local. Bàsicament, per l’estat de la façana, sobretot a la part superior. Els arrebossats també tenen desperfectes i les llosanes dels balcons van quedar protegides amb una xarxa fa anys per evitar la caiguda d’algun objecte que es pogués desprendre.
La mesura preventiva de la façana arriba precisament quan encara no fa un mes que es va produir l’esfondrament de la façana de part del primer pis d’un edifici privat del carrer de la Rosa, 8, on hi havia hagut la històrica merceria Homedes. Al carrer de Sant Antoni, comerciants com Rafel Sabater, que regenta la botiga Sabadell Còmics just davant de la finca afectada, reclama a les administracions competents “que decideixin què fer, però que facin alguna cosa. O tot a terra o que es conservi”. Sabater lamenta la “deixadesa total per dins i per fora” de l’immoble i espera que no passi el que va succeir al carrer de la Rosa.
Aquestes cases del carrer de Sant Antoni tenen una protecció parcial, que inclou la façana i dos elements singulars. Un són els esgrafiats que consta que hi ha darrere l’actual arrebossat; l’altre, un graffiti històric realitzat pel Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) que deia “No a la constitució de 1978”. També estan protegides les sis rajoles que commemoren l’Orfeó de Sabadell i l’Agrupació permanent de veïns del carrer de Sant Antoni on hi ha un refrany del músic Lluís Millet que diu “La vida és força, i la força necessita esplai, i el més bell esplai de la vida és el cant”.