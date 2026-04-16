Tanca una altra botiga de moda a Sabadell: "La nostra clientela és molt fidel"

La botiga Penina Concept abaixarà la persiana a Sabadell a finals de maig, i se suma al tercer tancament de botigues de moda del Centre que han tancat, després de Lis i, pròximament, K’prichos. El tancament de Penina serà el punt final d’un projecte que va aterrar a la ciutat ara fa gairebé dotze anys, després d’una llarga trajectòria a Terrassa, on la marca havia nascut el 1969 de la mà de Núria Penina i on avui continua en marxa sota la direcció de la segona generació. A Sabadell, però, la història del negoci ha estat possible també pel Salva, ja jubilat, i la Mireia Ventura, encarregada de l’establiment. “Hi havia molta gent de Sabadell que anava expressament a Terrassa i les propietàries van decidir obrir aquí”, explica Ventura.
Aquella aposta va funcionar des del primer dia: un negoci de roba esportiva multimarca, de gamma mitjana i amb un toc de sastreria que, amb el temps, va anar construint una clientela fidelíssima. Ventura admet que tots aquests anys “han anat molt bé”. El secret? Un estil de venda molt pròxim, gairebé familiar. La responsable parla d’un tracte personal que ha marcat la identitat de la botiga: saber què busca cada client, reconèixer gustos, mides i gustos, i fer que l’experiència de compra no sigui només funcional, també humana. “Tenim un tipus de client molt fidel. Coneixem el nom del client, les seves preferències”, diu.
La botiga, malgrat el context global, no ha notat l’impacte de la venda online. Ventura ho atribueix al perfil de la seva clientela, majoritàriament d’edat adulta, poc inclinada a comprar per internet. “No hem notat gens ni mica d’afectació”, assegura, convençuda que el comerç local encara té recorregut quan manté el vincle i la confiança com a eixos centrals.
Amb el tancament anunciat, les últimes setmanes s’han convertit en un degoteig constant de clients que volen acomiadar-se del negoci. Alguns han tornat només per donar les gràcies; d’altres, amb un petit detall. “Ens enduem l’estima de molta, molta, molta gent”, sosté Ventura. “Molts es pregunten què faran ara i on aniran a comprar” diu. La persiana es tancarà definitivament a finals de maig. A Terrassa, però, Penina Concept continuarà viva.